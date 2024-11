In der vergangenen Woche hatte Apple das neue MacBook Pro, den neuen iMac sowie einen neuen Mac mini mit M4-Chip-Familie angekündigt. Die neuen Modelle können bereits vorbestellt werden – direkt bei Apple oder bei Amazon – und feiern Ende dieser Woche ihren Verkaufsstart. Erste Benchmark-Tests zum M4 Pro und M4 Max haben bereits gezeigt, wie leistungsstark die Chips sind. Was können wir vom Apple M4 Ultra im kommenden Jahr erwarten?

Was können wir vom Apple M4 Ultra Chip erwarten?

In der jüngsten Ausgabe seiner PowerOn-Newsletters gab Mark Gurman von Bloomberg zu verstehen, dass Apple bei seinem M4 Ultra Chip beim kommenden Mac Pro wahrscheinlich auf einen CPU mit bis zu 32 Kernen und eine GPU mit bis zu 80 Kernen setzen wird. Das wären doppelt so viele CPU- und GPU-Kerne wie der M4 Max mit seinen bis zu 16 CPU- und bis zu 40 GPU-Kernen. Wirklich überraschen käme das nicht, da der M1 Ultra und der M2 Ultra im Vergleich zum M1 Max und M2 Max jeweils doppelt so viele CPU- und GPU-Kerne besitzen.

Stellt sich die Frage, wann Apple den ersten Mac mit M4 Ultra Chip auf den markt bringen wird. Im vergangenen Monat hab Gurman zu verstehen, dass der Mac Studio wahrscheinlich zwischen März und Juni 2025 auf den Markt kommen wird und optional mit M4 Ultra verfügbar sein sollte. In der zweiten Jahreshälfte 2025 könnte dann der Mac Pro mit M4 Ultra folgen.

Sowohl der Mac Studio als auch der Mac Pro haben keine Prozessoren der M3 Chip-Familie erhalten. Der M4 Ultra würde den Geräten einen deutlichen Leistungssprung verpassen und erstmals eine verbesserte Neural Engine für Apple Intelligence und Raytracing für eine verbesserte Grafikwiedergabe verleihen.