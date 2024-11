Bevor sich das Jahr langsam aber sicher dem Ende entgegen neigt, hat Anker mit der „Anker SOLIX Solarbank 2 AC“ noch die passendste Lösung für die Aufrüstung von Balkonkraftwerken mit AC-Kopplung in petto. Das neue Modell der beliebten Solarbank 2-Reihe ist ab sofort auf der Anker SOLIX-Webseite, bei Amazon und weiteren Händlern erhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es direkte eine Aktion. Wer direkt zuschlägt, spart bis einschließlich 2. Dezember 2024 satte 300 Euro, sichert sich die Solarbank 2 AC für 799 Euro und einen kostenlosen Anker SOLIX Smart Meter im Wert von 99 Euro. Das kostenlose Smart Meter erhaltet ihr allerdings nur bei der Bestellung direkt über die Anker-Webseite.

Anker SOLIX Solarbank 2 AC ist da

Habt ihr bereits ein Balkonkraftwerk im Einsatz und sucht ihr nach einem Speicher mit smarter Lösung? Dann nehmt SOLIX Solarbank 2 AC in die engere Auswahl. Nach geltenden Gesetzesvorschriften speist die Solarbank 2 AC bis zu 800 Watt in das häusliche Stromnetz ein. Ihr könnt eurer bisher verwendetes Balkonkraftwerk mit dem enthaltenen „AC-Coupling“-Kabel direkt mit der Anker SOLIX Solarbank 2 AC verbinden. So wir deine 100 prozentige Kompatibilität mit allen auf 800 Watt ausgelegten Mikro-Wechselrichtern gewährleistet.

Zwei zusätzliche MPPT-Solarcontroller sorgen dafür, dass pro Eingang bis zu weitere 600 Watt, insgesamt 1200 Watt, durch leistungsstarke Solarpanele zusätzlich nutzbar sind. So sind bis zu 2000 Watt und damit die maximale gesetzliche Ausbeute und Ersparnis möglich. Wer besonders viel Energie speichern möchte, fügt den 1,6 Kilowattstunden der AC bis zu fünf zusätzliche Akkus mit derselben Kapazität hinzu, stockt so auf maximal 9,6 Kilowattstunden auf. Die einzelnen Akkus lassen sich ganz einfach aufeinanderstapeln und per intuitiver Steckverbindung in wenigen Augenblicken verbinden.

Genau wie die Plus- und Pro-Version, kommuniziert die Anker SOLIX Solarbank 2 AC am besten mit dem optionalen Anker SOLIX Smartmeter für den Sicherungskasten oder den Anker SOLIX Smart Plugs für die Steckdose. So wird der Strombedarf ideal auf eure Bedürfnisse angepasst. Zukünftig werden auch der Shelly Pro 3EM und Shelly 3EM mit der neuesten Solarbank 2 AC nutzbar sein.

Anker setzt weiterhin auf mindestens 6.000 Ladezyklen, mindesten 15 Jahre Nutzungsdauer, 10 Jahre Herstellergarantie und Nutzung bei Temperaturen zwischen -20 bis +55 Grad. Die Solarbank 2 AC hat eine netzunabhängige Leistung von 1000 Watt, ein Erweiterungsakku kann diese auf maximal 1200 Watt erhöhen.

Preis & Verfügbarkeit

Anker SOLIX Solarbank 2 AC ist ab sofort erhältlich. Der Listenpreis liegt bei 1099 Euro. Schnellentschlossene sparen bis einschließlich 2. Dezember 2024 satte 300 Euro und sichern sich die Solarbank 2 AC für 799 Euro und einen kostenlosen Anker SOLIX Smart Meter über die Anker-Webseite im Wert von 99 Euro.