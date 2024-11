Während die iPhone Pro Modelle und das iPad Pro seit langem mit Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hz aufwarten, sind größere Displays wie das Studio Display, der 24 Zoll iMac und das Pro Display XDR noch auf 60 Hz begrenzt. Ein neues Gerücht deutet jedoch darauf hin, dass Upgrades in Sicht sind. Apple entwickelt demnach eine 90Hz Display-Technologie, die in naher Zukunft eine spürbare Verbesserung für diese Geräte bringen könnte.

Apples 90Hz-Displays

Das Gerücht stammt von einer anonymen Quelle, die den Upgrade-Podcast kontaktiert hat. Laut der Quelle entwickelt Apple „ein LC-Display mit höherer Bildwiederholfrequenz, mit einem neuen Liquid-Motion-Panel, das auf etwa 90 Hz fixiert ist.“ Das Display soll bald in kommenden Produkten zum Einsatz kommen.

Eine solche Entwicklung wäre besonders interessant für das Studio Display, das seit seiner Markteinführung im März 2022 keine Hardware-Updates mehr erhalten hat. Viele Apple-Nutzer hatten gehofft, ein aufgefrischtes Modell vor Ende 2024 zu sehen, da es immer wieder Gerüchte über ein mögliches Upgrade mit Mini-LED-Technologie und ProMotion-Unterstützung gab. Auch Apples höherwertiges Pro Display XDR ist seit seinem Debüt 2019 unverändert geblieben und würde von einem entsprechenden Upgrade profitieren.

Das neue Display soll laut der Quelle mit der nächsten Generation des M3 iPad Air sein Debüt feiern, das voraussichtlich Anfang 2025 auf den Markt kommt. Der 24 Zoll iMac hat gerade erst seine M4-Auffrischung erhalten, muss also wahrscheinlich bis Ende 2025 auf sein Display-Upgrade warten.

Was das Studio Display betrifft, so ist der Zeitplan noch ungewiss. Selbst der Display-Analyst Ross Young, der für seine präzisen Vorhersagen bekannt ist, hatte gemischte Berichte über bevorstehende Neuerungen veröffentlicht. Im April 2023 hieß es, dass Apple die Pläne für einen 27 Zoll Monitor mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung aufgegeben hat. Das eingestellte Projekt, bei dem es sich womöglich um ein Studio Display der nächsten Generation gehandelt hat, sollte angeblich die ProMotion-Technologie mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz nutzen. Zuvor hatte Young die Markteinführung eines solchen Bildschirms für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt, doch die Veröffentlichung kam nie zustande.

Die Aussicht auf höhere Bildwiederholfrequenzen beim Studio Display, iMac und iPad Air ist sicherlich spannend. Wenn man einmal eine höhere Bildwiederholfrequenz erlebt hat, ist es schwer, wieder zurückzugehen. Die Umstellung auf 90 Hz ist zwar nicht so spektakulär wie der Sprung auf 120 Hz, bietet aber einen interessanten Mittelweg, der den täglichen Gebrauch bereichern könnte, ohne die Kosten wesentlich zu erhöhen.