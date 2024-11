Obwohl es in der gesamten Tech-Branche Entlassungswellen gab, ist bei Apple die Zahl der Mitarbeiter im Jahr 2024 gestiegen. Zwar gab es einige kleinere Kürzungen, aber unterm Strich konnte Apple im Laufe des Jahres rund 3.000 neue Teammitglieder einstellen. So gibt Apple in einem neuen Bericht an, dass das Unternehmen (Stand: September 2024) weltweit rund 164.000 Vollzeitbeschäftigte hat, gegenüber 161.000 im vergangenen Jahr.

Jobs in der Tech-Branche

Natürlich gab es auch bei Apple Entlassungen, die allerdings eher punktueller als umfassender Natur waren. So wurden beispielsweise über 600 Mitarbeiter entlassen, nachdem Apple sein Elektrofahrzeugprojekt eingestellt hatte – ein herber Rückschlag für alle, die auf ein „Apple Car“ in naher Zukunft hofften. Außerdem verlagerte das Unternehmen sein Siri-Team von San Diego nach Austin, und nicht jeder war mit dem großen Umzug einverstanden, was zu einem weiteren Personalabbau führte.

Eine weitere bemerkenswerte Kürzung betraf den Bereich der Medieninhalte. Apple verkleinerte seine Teams für Apple Books sowie Apple News und entließ rund 100 Mitarbeiter. Zudem hat das Unternehmen seinen ehrgeizigen Plan aufgegeben, eigene MicroLED-Displays für die Apple Watch zu entwickeln, was zu weiteren Entlassungen führte. Trotz dieser Rückschläge ist es Apple gelungen, die Gesamtzahl der Mitarbeiter weiter zu erhöhen – ganz im Gegensatz zur Konkurrenz.

Google und Microsoft zum Beispiel haben in den letzten zwei Jahren Zehntausende von Mitarbeitern entlassen, um sich an die abflauende Tech-Konjunktur anzupassen und ihre Belegschaft neu zu strukturieren. Apple scheint hingegen die Herausforderungen auf andere Weise zu bewältigen.

Ein Teil der Stabilität von Apple ist wahrscheinlich auf die vorsichtige Herangehensweise des Unternehmens während des Einstellungsbooms in der Pandemiezeit zurückzuführen. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten hat Apple es mit den Einstellungen nicht übertrieben, was erklären könnte, warum das Unternehmen jetzt, da die wirtschaftliche Lage unruhiger geworden ist, keine Entlassungen in großem Umfang vornehmen musste.

Und nicht zu vergessen das starke finanzielle Rückgrat – die Quartalsumsätze von Apple erreichen immer neue Rekorde, was wahrscheinlich dazu beiträgt, dass die Beschäftigungszahlen im grünen Bereich bleiben. Selbst mit einigen gezielten Stellenstreichungen hier und da scheint sich der Gigant aus Cupertino auf dem Weg ins Jahr 2025 gut zu positionieren.

Um zu zeigen, wie sich das Wachstum von Apple über die Jahre entwickelt hat, bietet MacRumors einen Blick auf die gerundeten Zahlen der Apple-Vollzeitbeschäftigten seit 2018: