Apple hat im Lauf des gestrigen Abends die zweite Beta zu iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2 und Co. veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler eine neue Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.2 Update zu beschäftigen. Wir haben uns die Beta 2 etwas näher angeguckt und es zeigt sich, dass Apple weiter an seinen Apple Intelligence Funktionen arbeitet und weitere neue Funktionen in das System einfließen lässt.

In der Apple „Wo ist?“-App erhaltet ihr eine neue Option zum Teiles des Standortes eines verlorenen Gegenstandes. So könnt ihr beispielsweise einer Fluggesellschaft oder anderen vertrauenswürdigen Personen die Möglichkeit geben, euch dabei zu helfen, einen verlorenen oder verlegten Gegenstand wieder zu finden. Sobald ihr die Option „Standort teilen“ auswählt, wird ein Link erstellt, über den der Standort eines Gegenstandes angezeigt werden kann. Hierfür benötigt ihr nicht zwingend ein iPhone, iPad oder ein anderes Apple Gerät. Der Link kann auch auf Nicht-Apple-Geräten geöffnet werden. Die Links verfallen automatisch nach einer Woche bzw. wenn ihr den verlorenen Gegenstand wiedererhalten habt.

Huge update to Find My in iOS 18.2 beta 2

Get help finding a lost item by sharing its location with an airline or trusted person. They will be able to see the location of your item on a map. pic.twitter.com/lHckNRfZbj

