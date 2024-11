Das kommende iPhone SE 4 wird voraussichtlich das erste iPhone mit Apples hauseigenem 5G-Modem sein. Dieses Gerücht kursiert schon seit einiger Zeit, und nun hat sich der Analyst Jeff Pu erneut dazu geäußert. Laut Pu wird das iPhone SE 4 in der Tat Apples eigenes 5G-Modem einführen und damit einen wichtigen Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit von Qualcomm machen. Warum das eine große Sache ist, hat nun MacRumors im Detail beleuchtet.

iPhone SE 4 führt Apple-Modem ein, das iPhone 17 Pro einen eigenen Wi-Fi-Chip

Jeff Pu teilte seine Vorhersage in einem kürzlich erschienenen Forschungsbericht. Pu zufolge wird das iPhone SE 4 das erste Gerät sein, das das hauseigene 5G-Modem erhält, aber das ist erst der Anfang. Demnach plant Apple, diese Technologie in den kommenden Jahren auf weiteren Geräten einzuführen und strebt eine breite Einführung bis 2027 an.

Das ist aber noch nicht alles, was Apple funktechnisch für nächstes Jahr in petto hat. Pu erwähnte auch, dass das iPhone 17 Pro eine weitere von Apple entwickelte Komponente enthalten wird: einen speziellen Wi-Fi 7 Chip. Indem Apple die Wi-Fi- und die Mobilfunkverbindung selbst in die Hand nimmt, kann das Unternehmen die Leistung zwischen diesen Technologien optimieren, wie es sonst niemand kann.

Sowohl Pu als auch ein anderer bekannter Apple-Analyst, Ming-Chi Kuo, haben angedeutet, dass diese hauseigene Kombination aus 5G- und Wi-Fi-Chips allmählich auf andere iPhone-Modelle übergreifen wird. Das iPhone 17 Pro dürfte dann das erste iPhone sein, das einen 5G- und einen Wi-Fi-Chip von Apple besitzen wird. Beim iPhone SE 4, das früher auf den Markt kommt, wird das von Apple entwickelte Modem mit einem Wi-Fi-Chip von Broadcom gepaart sein. Die Einführung wird also schrittweise erfolgen, während Apple die Produktionszeitpläne für jede dieser Komponenten abstimmt.

Warum das so wichtig ist

Warum sollte es uns also interessieren, dass Apple sein eigenes 5G-Modem und seine eigenen Wi-Fi-Chips einführt? Zum einen geht es darum, dass Apple die Effizienz, Geschwindigkeit und Kontrolle erhöht. Indem Apple diese Komponenten intern entwickelt, senkt das Unternehmen nicht nur langfristig die Kosten, sondern will auch das Gesamterlebnis bei der Verwendung des iPhone verbessern. Bessere Akkulaufzeit, zuverlässigere Verbindungen, reibungslosere Übergänge zwischen Wi-Fi- und Mobilfunknetzen, aktuellere Technik – all das sind potenzielle Vorteile, die wir sehen könnten, wenn Apple an der Integration seiner eigenen Chips arbeitet. Und natürlich will Apple unabhängig von Herstellern wie Qualcomm werden, um die hohen Lizenzkosten zu reduzieren.

Apples Motivation geht über die Entwicklung der einzelnen Chips hinaus. Der langfristige Plan sieht vor, das Modem mit anderen drahtlosen Technologien wie Wi-Fi und Bluetooth in eine einzige Komponente zu integrieren. Dadurch sollen die Zuverlässigkeit und die Energieeffizienz weiter verbessert werden. Auf längere Sicht könnte Apple den Funkchip mit seinem eigenen SoC (System on a Chip) in seinen Geräten kombinieren. Dies würde Platz sparen und innovativere Designs ermöglichen.