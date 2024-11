Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 2 zu iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, visionOS 2.2 und Co. veröffentlicht hatte, gehen wir nach und nach auf die jeweiligen Neuerungen ein, die die frischen Entwicklerversionen mit sich bringen. Nachdem wir uns bereits mit den Neuerungen zu iOS 18.2 und visionOS 2.2 beschäftigt haben, geht es nun mit macOS 15.2 weiter.

macOS 15.2 bringt Wetterinfos und die Menüleiste

Seit kurzem kann die Beta 2 zu macOS 15.2 von eingetragenen Entwicklern heruntergeladen und installiert werden. Zugegebenermaßen stellen die bislang bekannt gewordenen Neuerungen keinen Meilenstein dar, die Tatsache, dass die Wetterinformationen nun direkt in der Menüleiste angezeigt werden können, stellt jedoch eine kleine aber feiner Verbesserung dar.

Bis dato musstet ihr auf eine Drittanbieter-App zurück greifen, um Wetterdaten direkt in der Menüleiste anzeigen zu lassen. Dies ändert sich mit dem kommenden Update auf macOS 15.2. Apple bietet euch erstmals die Möglichkeit an, Weitterinformationen in der Menüleiste anzeigen zu lassen. Die Option findet ihr in den Systemeinstellungen unter Kontrollzentrum.

In der Menüleiste selbst seht ihr nur den aktuellen Wert für euren Ort. Klickt ihr allerdings auf das Wetter-Icon in der Menüleiste, so erhaltet ihr eine etwas detailliertere Ansicht mit der Höchst- und Tiefsttemperatur, sowie einen kurzen Ausblick auf die kommenden Stunden.

Mit der Freigabe der finalen Version von macOS 15.2 wird in der ersten Dezember-Woche gerechnet.