Als Apple im Juni dieses Jahres zur WWDC tvOS 18 ankündigte, gab das Unternehmen einen Ausblick auf verschiedene Funktionen, die es nicht in die initiale Freigabe von iOS 18.0 geschafft haben. Ein Feature war die Unterstützung verschiedener Seitenverhältnisse auf Apple TV. Diese werden nun mit dem kommenden Update auf tvOS 18.2 nachgereicht.

Gestern Abend hat Apple die Beta 2 zu tvOS 18.2 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Diese beinhaltet die Möglichkeit, das Seitenverhältnis von Apple TV zu ändern. Auch wenn Apple bislang nur die Unterstützung von 21:9 bestätigt hatte, finden sich weitere neue Optionen an Bord.

Mit dem Update auf tvOS 18.2 wählt ihr zwischen

Für die allermeisten Nutzer dürfte ein Seitenverhältnis von 16:9 ideal sein, da praktisch alle modernen Smart TVs diese Seitenverhältnis bieten. Wird Apple TV jedoch an einem Projektor / Beamer angeschlossen, so habt ihr nun verschiedene weitere Seitenverhältnisse, um die Projektionsfläche optimal ausnutzen zu können.

tvOS 18.2 Developer Beta 1 introduces the ability for Apple TV to automatically detect the best aspect ratio for your television or projector.

If you have an anamorphic lens or your television’s aspect ratio is not detected, users will have the ability to manually choose from… pic.twitter.com/QjAFvKME7d

