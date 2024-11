Heute sind zwei Videos erschienen, in denen Apple-Führungskräfte über eine Vielzahl neuer Funktionen und Hardware berichten, die letzte Woche vorgestellt wurden. Zu den Themen gehören der M4-Chip, Apple Intelligence, neue AirPods Pro 2 Funktionen, eine neue Farboption für den iMac und mehr.

Der M4-Chip

iJustine sprach in ihrem Interview mit Apples Hardware-Chef John Ternus über den neuen M4-Chip. Im Wesentlichen geht es bei den Chips der M-Serie darum, die perfekte Balance zu finden. Das Ziel von Apple ist es, Geräte zu entwickeln, die schlank sind, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen – oder umgekehrt. Hier spielt unter anderem die Wärmeentwicklung und Energieeffizienz eine große Rolle. Das ist keine leichte Aufgabe, aber laut Ternus ist es Apple mit dem M4 gelungen, sie zu erfüllen.

Apple Intelligence

Weitere Einblicke lieferte auch Apples Marketing-Chef Greg Joswiak, auch bekannt als Joz. So zeigte er sich insbesondere von Apple Intelligence begeistert. Auf die Frage nach der Vision zu Apples KI-Technologie erklärte Joz: „Der Himmel ist die Grenze“.

Die kühne Aussage deckt sich mit der aktuellen Ausrichtung von Apple, Software zu entwickeln, die nicht nur gut funktioniert, sondern sich auch an den Benutzer anpasst. Das Ziel von Apple Intelligence ist es, im gesamten Ökosystem personalisierte Erfahrungen zu bieten. Das bedeutet, dass intelligentere, relevantere Vorschläge gemacht werden und Werkzeuge, die sich nahtlos in die tägliche Routine integrieren. Es geht darum, künstliche Intelligenz nicht nur präsent, sondern praktisch zu machen.

AirPods Pro 2

Bei den AirPods Pro 2 legt Apple seit langem großen Wert auf die Audioqualität, doch nun wird ein neues Gebiet erschlossen. In einem ausführlichen Gespräch mit Brian Tong verriet Apples Gesundheits-Chefin Dr. Sumbul Desai einige Details über die neuen Funktionen für die Hörgesundheit, die in den AirPods Pro 2 integriert sind.

Die AirPods Pro 2 verfügen über eine innovative Hörgerätefunktion für Benutzer mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust. Mithilfe des personalisierten Hörprofils aus einem ebenfalls neuen Hörtest verwandelt diese neue Funktion die AirPods Pro 2 in ein Hörgerät in klinischer Qualität. Nach der Einrichtung ermöglicht die Funktion personalisierte dynamische Anpassungen, sodass Benutzer die Geräusche um sie herum in Echtzeit verstärkt bekommen.

Damit ihr nicht zu lauten Umgebungsgeräuschen ausgesetzt werdet und gleichzeitig die Klangsignatur des Gehörten erhalten bleibt, bieten die AirPods Pro 2 zudem eine aktive Gehörschutz-Funktion. Die Ohrhörer sorgen für eine passive Geräuschreduzierung, während der H2-Chip dabei hilft, lautere, intermittierende Geräusche 48.000 Mal pro Sekunde aktiv zu reduzieren.

iMac

Der M4-iMac ist in sieben Farben – in Grün-, Gelb-, Orange-, Pink-, Violett- und Blautönen sowie in Silber erhältlich. Bis auf eine Ausnahme sind die Farben den 2023er Modellen sehr ähnlich. Die große Ausnahme ist die neue Farboption Pink. Und diese ist laut Joz bei den ersten Medienvertretern vor Ort auch am besten angekommen. Jeder iMac kommt mit einem Magic Keyboard und einer Magic Mouse oder optional einem Magic Trackpad in passender Farbe – die jetzt alle einen USB‑C Anschluss haben.

Hier die Videos:

