In den letzten Monaten gab es mehrere Gerüchte, dass Apple bei der Weiterentwicklung seiner Mixed-Reality-Headsets einen Gang heruntergeschaltet hat. Wie Bloombergs Mark Gurman nun klarstellt, hat die zuständige Vision Group bei Apple nach wie vor alle Hände voll zu tun mit der Entwicklung neuer Vision-Produkte. Hierzu zählen nicht nur die zweite Generation der Vision Pro und eine günstigere Version des Headsets, sondern auch die sagenumwobenen Smart Glasses von Apple. So hat das Unternehmen laut Gurman eine interne Studie über die auf dem Markt befindlichen Smart Glasses Produkte gestartet und sammelt derzeit das Feedback der Apple-Mitarbeiter.

Mitarbeiter-Feedback zu Ray-Ban und Co.

Die Umfrage ist kein gewöhnlicher Fragebogen, bei dem es um die Frage geht, was man beispielsweise von dem Kantinenessen hält. Vielmehr hat sich Apples Product Systems Quality Team an die Mitarbeiter gewandt, um eine „Nutzerstudie bezüglich aktueller Smart Glasses“ durchzuführen.

Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber Apple verwendet diese Fokusgruppen immer dann, wenn der Sprung in eine neue Produktkategorie geplant wird. Das Unternehmen hält sich hier in der Regel sehr bedeckt, indem es sich auf interne Fokusgruppen beschränkt, um die Karten nicht offen auf den Tisch zu legen.

Die Befragung von Mitarbeitern zu Metas Ray-Ban-Brille und anderen ähnlichen Produkten deutet darauf hin, dass Apple nicht nur erforscht, was funktioniert, sondern auch, was man besser machen kann. Das ist Apples klassischer Ansatz. Es ist nicht das erste Unternehmen, das auf den Markt drängt, aber es lernt von dem, was bereits auf dem Markt ist, und bringt etwas, das sich von den anderen abhebt.

Wie könnten Apples Smart Glasses aussehen?

Berichten zufolge arbeitet Apple an einer Brille, die zwar nicht ganz in den Bereich der AR-Technologie vordringt, aber mehr als nur eine typische Brille bietet. Es macht den Eindruck, als wolle Apple einen Teil seiner Investition in die visuelle Intelligenz der Vision Pro nutzen, indem das Unternehmen diese Technologie in leichter zugängliche Produkte einbaut – angefangen mit dieser Brille. Wenn ihr die Zusammenarbeit von Meta mit Ray-Ban verfolgt habt, wisst ihr, in welche Richtung es gehen könnte. Wir sprechen hier von eingebauten Kameras, Lautsprechern und Mikrofonen, die alle in ein elegantes Gestell eingepackt sind.

Die eigentliche Herausforderung für Apple besteht nicht nur darin, eine smarte Brille zu entwickeln, sondern sie so zu gestalten, dass sie sich nahtlos in den Alltag einfügen kann. Es geht nicht um ein futuristisches AR-Erlebnis (zumindest noch nicht), sondern um etwas Praktisches, das man ohne zu zögern auch außerhalb des Hauses tragen kann. Hier gibt es keine auffälligen Heads-up-Displays. Vielmehr geht es darum, Momente festzuhalten, in Verbindung zu bleiben und neuen Komfort in den Alltag zu bringen.

Die Brille wird zwar voraussichtlich noch keine Hologramme projizieren, aber sie würde eine bequeme Möglichkeit bieten, euer Leben zu dokumentieren, ohne dass ihr ständig euer iPhone zücken müsst. Letztendlich dürfte die Brille jedoch nur eine Zwischenstation zu einer Lösung mit holografischen Bildschirmprojektionen sein, ähnlich wie es Meta derzeit mit der AR-Brille „Orion“ umsetzen will.