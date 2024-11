Während die Apple Intelligence Funktionen für iOS und iPadOS zunächst nur außerhalb Europas verfügbar sein werden, dürfen wir uns hierzulande zumindest über einige kleinere Neuerungen freuen, darunter auch eine neue Download-Anzeige für den Sperrbildschirm im kommenden iOS 18.2 Update.

Downloads im Blick – direkt auf dem Sperrbildschirm

Wie MacRumors berichtet, könnt ihr mit iOS 18.2 zukünftig den Status eurer Downloads ganz bequem auf dem Sperrbildschirm verfolgen. Die Anzeige nutzt Apples „Live Aktivitäten“, was in diesem Fall bedeutet, dass ihr jederzeit auf dem Sperrbildschirm sehen könnt, wie viele Megabyte noch zu laden sind – ohne das Gerät entsperren zu müssen.

Solltet ihr euer iPhone entsperrt haben, gibt es zusätzlich die Option, Downloads abzubrechen. Wichtig dabei: Ein abgebrochener Download kann leider nicht wieder aufgenommen werden. Die neue Anzeige ist nicht auf nur einen einzigen Download beschränkt. Wenn ihr mehrere Downloads parallel laufen habt, werden diese alle gleichzeitig angezeigt.

iOS 18.2: Beta-Phase und Release-Termin

Aktuell befindet sich iOS 18.2 noch in der Beta-Phase. Erst kürzlich ist Beta 2 veröffentlicht worden. Die finale Version wird allerdings schon in der ersten Dezemberwoche erwartet, also nicht mehr lange hin. Mit iOS 18.2 wird es noch ein paar weitere spannende Features geben – allen voran Apple Intelligence Updates – die in der EU jedoch erst später kommen.

Während die Download-Funktion bei uns pünktlich ankommt, müssen wir uns bei den Apple Intelligence Funktionen noch bis April nächsten Jahres gedulden, zumindest was das iPhone und iPad angeht. Die neuen KI-Features werden zwar mit iOS 18.2 erweitert, jedoch nur außerhalb der EU, da Apple für die Einführung noch einige regulatorische Hürden nehmen muss.