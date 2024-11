Apple nimmt über das Jahr verteilt verschiedene Feiertage und Festivitäten zum Anlass, um neue Apple Watch Herausforderungen zu starten. In den letzten Jahren wurde auch regelmäßig der Veteranentag in den USA auserkoren, um eine neue Challenge zu starten. Dies wird auch im laufenden Jahr der Fall sein.

Apple plant Apple Watch Herausforderung zum „Veterans Day 2024“

Am kommenden Montag (11. November 2024) wird der sogenannten Veteranentag in den USA gefeiert. Dies nimmt Apple zum Anlass, seine Apple Watch Nutzer mit einer Herausforderung zum Sport zu animieren.

Um die Herausforderung zu meistern, reicht es aus, ein 11-minütiges Workouts am Veteranentag zu absolvieren. Dies kann wahlweise über die Workout-App an der Apple Watch oder über eine Drittanbieter-App, die ihre Daten in HealthKit schreibt, erledigt werden.

Wenn wir uns richtig erinnern, fand die Apple Watch Herausforderung zum Veteranentag in den letzten Jahren ausschließlich in den USA statt. Sollte diese auch für Deutschland bestätigt werden, werden wir euch zeitnah informieren. Oftmals hat Apple in der Vergangenheit die Herausforderung zum Veteranentag mit passenden Inhalten im App Store, in der Apple TV App, in der Bücher-App und mehr begleitet.