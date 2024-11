Vor wenigen Tagen feierte Apple Pay seinen zehnten Geburtstag. Allerdings gibt es nach wie vor weiße Flecken auf der Landkarte, in denen der mobile Bezahlservice noch nicht verfügbar ist. Nun führt Apple Pay seine Expansion fort und steht auch Anwendern in Paraguay zur Verfügung.

Apple Pay in Paraguay gestartet

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, dass Apple Pay in Kürze in Paraguay starten wird. Im Backend hatte Apple auf seinen Servern entsprechende Vorbereitungen getroffen und nun wieder der Service offiziell freigeschaltet.

Nicht nur Apple selbst hat den Service auf seiner Webseite bestätigt, auch Mastercard hat zu verstehen gegeben, dass das Unternehmen ab sofort Apple Pay in Paraguay unterstützt. Kunden von Banco Continental, Itaú und Ueno Bank können ab sofort ihre Kreditkarten in der Apple Wallet-App hintelegen und mobil bezahlen.

Mit Apple Pay können iPhone- und Apple Watch-Benutzer in Geschäften mit ihren Geräten bezahlen, indem sie diese in die Nähe des Katenlesegerätes halten. Darüberhinaus kann mit Apple Pay in Apps und auf Webseiten bezahlt werden. Dann können auch Macs und iPads verwendet werden.

Paraguay reiht sich in die Liste weiterer Länder Südamerikas ein, in denen Apple Pay bereits verfügbar ist, darunter Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien.