Der in der vergangenen Woche offiziell angekündigte iMac mit M4-Chip lässt sich längst über den Apple Online Store, bei Amazon und Co. vorbestellen. Am morgigen Freitag feiert das Geräte seinen Verkaufsstart. Dann werden Frühbesteller ihr Gerät erhalten und zusätzlich landen die Geräte vor Ort in den Apple Stores und bei Apple Partnern. Im Vorfeld hat Apple Medienvertretern ein Testgerät mit an die Hand gegeben. Soeben ist das Embargo ausgelaufen, so dass die ersten Testberichte veröffentlicht wurden.

iMac M4 Reviews sind da: Das sagen die ersten Tester

Apple setzt beim 2024er iMac-Modell unter anderem auf mehr Leistung mit dem M4-Chip, einer Display-Option mit Nanotexturglas, einer 12MP Center Stage Kamera und Thunderbolt 4 Konnektivität. Dabei bleibt sich Apple weiterhin seinem unglaublich dünnen Design treu. Was sagen Journalisten, YouTuber und Influencer zu dem neuen Gerät? Wir haben uns umgeblickt und euch ein paar Meinungen und Videos zusammengetragen.

CNET

Unser M4 iMac-Testmodell war mit dem 200 Dollar teuren Display-Upgrade aus Nanotexturglas ausgestattet. Es war sehr effektiv im Kampf gegen Blendung und Reflexionen, als ich den iMac in meinem Haus herumstellte, um zu sehen, wie er direktem Sonnenlicht oder hellem künstlichem Deckenlicht standhält. In jedem Fall erfüllte es seine Aufgabe, Ablenkungen fernzuhalten. So beeindruckend das Nanotexturglas auch ist, Sie brauchen es wahrscheinlich nicht, wenn Sie Ihren iMac in einem Raum mit normalen Lichtverhältnissen aufstellen möchten. Es ist eine Funktion, die bei einem MacBook oder iPad, das Sie an verschiedenen Orten, auch im Freien, verwenden werden, wertvoller ist.

Macworld

Die M1- und M3-iMacs haben eine 1080p-FaceTime-Kamera, die in Ordnung war. Sie funktionierte, war aber nicht beeindruckend. Mit dem M4-iMac hat Apple endlich auf eine 12-MP-Center-Stage-Kamera aufgerüstet, dieselbe, die Apple 2022 mit seinem Studio Display in die Mac-Reihe eingeführt hat. Warum wir über zwei Jahre warten mussten, um sie auf einem iMac zu sehen, weiß nur Apple, aber sie ist da und sie ist fantastisch.

ArsTechnica

Die Single-Core-CPU-Leistung des M4 ist zwischen 14 und 21 Prozent schneller als die des M3, und die Multi-Core-Leistung ist etwa 20 bis 30 Prozent schneller – der größere Unterschied ist auf die zusätzlichen E-Cores des M4 zurückzuführen. Die GPU ist in unseren Tests gelegentlich bis zu 33 Prozent schneller als die des M3, obwohl die Verbesserungen häufiger im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Angesichts der Tatsache, wie gut der alte M1 für grundlegende Computeraufgaben noch immer geeignet ist, wird jeder, der keine anspruchsvollen professionellen Apps ausführt, keinen Grund haben, mit dem M4 unzufrieden zu sein.

Six Color

Der iMac ist so gut, dass ich wünschte, wir würden nicht in einer Welt leben, in der die meisten unserer Computer Laptops sind. Desktop-Computer können großartig sein, aber heutzutage sind sie ein Nischengerät. Glücklicherweise möchte man manchmal einen Mac mit großem Bildschirm an einem bestimmten Ort aufstellen und ihn seine Arbeit machen lassen. Und wenn Sie möchten, dass dieser Mac lila, blau, orange oder was auch immer ist, ist der M4 iMac dieser Herausforderung gewachsen. Apple iMac All-in-One Desktop-Computer mit M4 Chip mit 8 Core CPU und 8 Core GPU: 24" Retina... BRILLLLLLANT – Der iMac ist der ultimative All in One Desktop-Computer. Mit der Power des M4 Chip...

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All in One Design kommt in sieben...

Videos

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren