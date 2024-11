iOS 18.2 ist seit wenigen Wochen in Arbeit. Erst vor wenigen Tagen hat Apple die Beta 2 veröffentlicht und so Entwicklern eine weitere Möglichkeit eingeräumt, sich mit den kommenden Neuerungen zu beschäftigen. Nun wird eine weitere (kleine) Anpassung bekannt, die Apple dem System verpasst.

iOS 18.2: iPhone-Nutzer können einem neuen Computer mit Face ID vertrauen

Mit dem Update auf iOS 18.2 konzentriert sich Apple in erster Linie auf neue „Apple Intelligence“-Funktionen. Darüberhinaus lässt das Unternehmen weitere Neuerungen einfließen, die wir bereits hier rund dort thematisiert haben. Nun wird eine weitere Neuerung bekannt. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, einem neuen Computer mithilfe von Face ID des iPhones zu vertrauen.

Wie Aaron Perris auf X festgestellt hat, können Anwender mit der neuesten Beta von iOS 18.2 einem neuen Computer mit Face ID vertrauen, wenn sie ihr iPhone per Kabel an einen unbekannten Computer anschließen. Bis dato war dies nur durch Eingabe des Passcodes am iPhone möglich.

Die Funktion „Diesem Computer vertrauen“ hat Apple im Jahr 2013 mit der Freigabe von iOS 7 eingeführt. Dies soll verhindern, dass Hacker über USB auf Gerätedaten zugreifen, wenn sie den Passcode des Benutzers nicht kennen. Seit iOS 16 wird die Warnung auch angezeigt, wenn das Gerät mit vertrauenswürdigen Computern verbunden ist und die lokale automatische Sicherung aktiviert ist.