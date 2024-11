In der vergangenen Woche hatte Apple den neuen Mac mini mit M4 und M4 Pro angekündigt. Gleichzeitig wurde Medienvertretern, YouTubern, Influencern und Co. die Möglichkeit eingeräumt, die neuen Geräte zu testen. Bevor der neue Mac mini (2024) am morgigen Freitag seinen offiziellen Verkaufsstart feiert, ist das Presseembargo gefallen, so dass die ersten Reviews das Internet erreicht haben. Die neuen Geräte können bei Apple, bei Amazon und Co. vorbestellt werden.

Mac mini M4 und M4 Pro: Reviews sind da

Wir wir es von Apple gewohnt sind, stellt das Unternehmen rund um einen Verkaufsstart ausgewählten Medien und Personen die neuen Modelle zum Testen zur Verfügung. Das Embargo zum neuen Mac mini mit M4 und M4 Pro ist heute gefallen und die ersten Testberichte zeigen sich. Wir haben uns ein wenig umgeschaut, und euch ein paar Highlights zusammengefasst. Auch ein paar Videos zum neuen Mac mini haben wir für euch. Alles in allem begeistert der neue M4 Mac mini die ersten Tester. Ein paar kleine Kritikpunkte gibt es allerdings. So findet nicht alle die Entscheidung gelungen, dass der Powerbutton auf der Unterseite des Gerätes angebracht ist

MacLife

Unter dem Strich überzeugt uns der Mac mini mit seiner kompakten Größe, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen oder an der Anschlussvielfalt zu sparen. Apples bislang kleinster Computer beweist sich als flexible und zukunftssichere Lösung im „Personal Computing“ mit genügend Leistungsreserven auch für Apple Intelligence. Ob im Büro, im Homeoffice oder der Kreativwerkstatt: Der Mac mini wird zur soliden Basis für moderne Arbeitsplätze.

Golem

Sowohl mit M4, als auch mit dem merklich leistungsstärkeren M4 Pro lässt sich der Mac Mini als Multimedia-Station oder Büroarbeitsgerät sehr gut nutzen. Der M4 Pro gibt Kunden die Option, den Mac auch für aktuelle Games und leistungsintensive Arbeiten wie KI-Renderings oder Videoschnitt vorzubereiten. Doch wegen des hohen Aufpreises lohnt sich das Upgrade nicht immer.

The Verge

Jedes Mal, wenn ich auf den neuen Mac Mini auf meinem Schreibtisch blicke, kommt es mir so vor, als hätte er die Idealform des Mini. Das neu gestaltete Gehäuse nutzt den geringen Platzbedarf von Apple Silicon optimal aus, und mit Apples M4-Chip und einer großen Auswahl an Anschlüssen sollte der 2024 Mini auch in den kommenden Jahren ein flotter, zuverlässiger Computer bleiben. Er war noch nie so leistungsstark.

Engadget

Außerhalb der Benchmarks beeindruckte mich der Mac mini, indem er Lies of P in 1.440p mit maximalen Grafikeinstellungen bei 60 fps ausführte. Er schaffte es sogar, das Spiel in 4K mit mittleren Grafikeinstellungen auszuführen, aber die Bildrate schwankte um die 30 fps, was nicht sehr spielbar war. Das ist jedoch keine große Überraschung – wichtiger ist, dass ich weiß, dass die GPU leistungsstark genug ist, um moderne Spiele in vernünftigeren Auflösungen auszuführen. Resident Evil 4 und No Man’s Sky hielten ebenfalls konstante 60 fps in 1.440p.

TechCrunch

Der neue Mac Mini ist ein Beispiel für eine (weitgehend) gut designte Maschine ohne eindeutiges Marktsegment. Er ist ideal für diejenigen, die bereits einen oder mehrere Monitore besitzen und ihr System einfach mit dem neuesten Einstiegs-Mac aufrüsten möchten. Ich würde diejenigen dazuzählen, die sich ihren eigenen Monitor aussuchen möchten, aber nicht in das Studio investieren wollen und denen die Freiheit, die ein Laptop mit sich bringt, egal ist. Oder vielleicht ist das platonische Ideal jemand, der einen schnellen, einfachen und (relativ) günstigen Desktop als Ergänzung möchte – ohne die eingebauten Einschränkungen eines All-in-One-iMacs.

Videos

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren