Mit dem kommenden Update auf macOS Sequoia 15.2 hat Apple AirPlay überarbeitet und neue Optionen zum Teilen einer begrenzten Menge an Informationen auf dem Bildschirm beim Verwenden von AirPlay in Kombination mit einem Apple TV hinzugefügt.

macOS Sequoia 15.2 Beta: neue AirPlay-Optionen an Bord

Vor wenigen Tagen ist die Beta 2 zu macOS Sequoia 15.2 erscheinen. Über erste Verbesserungen (neben der Implementierung neuer „Apple Intelligence“-Funktionen) haben wir bereits berichtet, nun wird eine weitere kleinere Verbesserung bekannt.

In der Beta 2 gibt es jetzt Optionen, um euren gesamten Bildschirm, ein bestimmtes Fenster oder eine bestimmte App oder ein erweitertes Display anzuzeigen. Durch die Beschränkung von ‌AirPlay‌ auf eine bestimmte App ermöglicht es, dass Präsentationen oder Fotos auf dem größeren Bildschirm eines TV geteilt werden, ohne dass die Zuschauer den gesamten Inhalt des Mac sehen können.

In der aktuellen Version von macOS ermöglicht Apple die Spiegelung des Displays eines Macs auf eine Apple TV, es gibt jedoch keine Option, nur einen Teil eines Displays freizugeben.

Noch befindet sich macOS Sequoia 15.2 – genau wie iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 und Co. – in der Beta-Phase. Mit der finalen Freigabe wird in der ersten Dezember-Woche gerechnet.