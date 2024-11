Mit dem MagentaTV MegaStream bündelt die Deutsche Telekom Fernsehen und die beliebtesten Streaming-Angebote. In Kürze beinhaltet MagentaTV MegaStream auch Apple TV+ und somit Apples Video-Streaming-Dienst.

Telekom: MagentaTV MegaStream jetzt inklusive Apple TV+

Die Telekom bietet mit dem neuen MagentaTV MegaStream Tarif ein noch größeres Streaming-Erlebnis. In wenigen Tagen – der Startschuss fällt ab dem dem 12. November 2024 – ist auch Apple TV+ an Bord.

Apple TV+ ist am 01. November 2019 an den Start gegangen und hat seitdem sein Portfolio massiv ausgebaut. Der Video-Sreaming-Dienst bietet fesselnde Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, bahnbrechende Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung. Zu den Inhalten zählen unter anderem Ted Lasso, Slow Horses, Shrinking, Bad Sisters und viele mehr.

Neben Apple TV+ umfasst der MagentaTV MegaStream Zugang zu Disney+ Standard, Netflix Standard sowie RTL+ Premium. Blicken wir auf den Preis von MagentaTV MegaStream. Der Standardpreis liegt bei 30 Euro pro Monats. Im Rahmen des Aktionszeitraumes vom 12. November 2024 bis zum 3. Februar 2025 bietet euch die Telekom den Tarif für 25 Euro in den ersten 24 Monaten an. Schließt ihr als Neukunden gleichzeitig einen MagentaTV-Vertrag ab, erhaltet ihr den Tarif in den ersten 6 Monaten für 0 Euro. Der neue MagentaTV MegaStream Tarif kann in den MagentaZuhause Tarifen S, M, L und XL gebucht werden.

Eine kurze Info haben wir noch für Bestandskunden des heutigen MagentaTV MegaStream Tarifs. Diesen bietet die Telekom im Aktionszeitraum über ihr Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App die Möglichkeit, euer Entertainment-Paket um Apple TV+ zu erweitern und an den neuen Tarif anzugleichen. Ihr erhaltet 6 Monate Apple TV+ kostenlos dazu. Das Geschenk endet nach sechs Monaten automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.

>>> Hier geht es direkt zu Telekom MagentaTV MegaStream <<<