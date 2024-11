Am heutigen Tag feiern die neuen M4-Macs ihren Verkaufsstart. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ab heutige die neuen MacBook Pro, Mac mini und iMac-Modelle mit M4-Chip-Familie erhältlich ist. Dies veranlasst Apple augenscheinlich in einigen Stores die Vision Pro Demo-Bereiche zugunsten der neuen M4-Macs zu verkleinern.

Apple plant die Vision Pro Demo-Bereich in Stores zugunsten der neuen M4 Macs zu verkleinern

Mark Gurman von Bloomberg hat sich auf X wie folgt geäußert:

Apple wird morgen in einigen Einzelhandelsgeschäften die Präsenz von Vision Pro verkleinern, wenn dort die neuen Macs vorgestellt werden. Derzeit haben die meisten Geschäfte zwei AVP-Tische: einen für Demos und einen für Ausstellungsgeräte. Im Pilotprojekt wird es einen Tisch für Demos und Ausstellungsmodelle geben.

Die Fläche in den Apple Stores ist begrenzt und kostbar. Sollte Apple in vereinzelten Stores die Möglichkeit besitzen, die Ausstellungsfläche für die Vision Pro zu verkleinern, so ist es vermutlich sinnvoll dies zu tun. Neben den AVP-Tischen setzt Apple in seinen Stores zusätzlich auf einen Bereich, in dem Interessenten die Vision Pro aktiv ausprobieren können. Hierfür kann man sich über die Apple Webseite einen Termin buchen.

Die Apple Vision Pro ist allein schon aufgrund des verhältnismäßig hohen Kaufpreises kein Produkt für den Massenmarkt. Wenn das Unternehmen nun im Rahmen eines Pilotprojekts versucht in vereinzelten Stores die Vision Pro Präsenz etwas zu verringern und dafür die neuen M4 Macs verstärkt in den Fokus zu setzen, so kann dies nachvollzogen werden. Es ist unklar, an wie vielen Standorten dieser neue Ansatz getestet wird.