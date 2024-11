Solltet ihr bei der Überschrift gehofft haben, dass die Stieber Twins ein neues Album herausgebracht haben, so müssen wir euch leider enttäuschen. Fans der Hip Hop Kombi kommen ab sofort bei Aple Music trotzdem auf ihre Kosten. Das wegweisende Hip-Hop-Album der Stieber Twins „Fenster zum Hof“ sowie die „Malaria EP“ feat. Max Herre und Samy Deluxe sind ab heute erstmals im Streaming verfügbar sind — exklusiv bei Apple Music.

Man muss schon ein paar viele Jahre zurück erinnern. Die Zwillinge Martin und Christian Stieber waren vorwiegend in den 80er und 90er Jahren in der Hip-Hop-Szene aktiv. Der Höhepunkt ihrer aktiven Zeit dürfte Mitte der 90er Jahre gewesen sein.

Mit ihrem Debütalbum „Fenster zum Hof“ lieferten die Stieber Twins auf Anhieb ein Schlüsselwerk des deutschsprachigen Hip‑Hop ab. Das 1996 erschienene Album brachte als vielleicht erstes deutsches Hip‑Hop-Release überhaupt die introspektive Seite des Genres zum Tragen, verhandelte Themenkomplexe wie Authentizität, Szenekultur und die Situation innerhalb der Musikindustrie. Musikalisch traf dabei ein bisweilen an New Yorker Rap erinnertes Oldschool-Flair auf – nun, vielleicht nicht Lokalpatriotismus, aber doch immer wieder erkennbare Verweise auf die Wurzeln von Martin und Christian Stieber in Heidelberg. Diese manifestierten sich auch in dem einzigartigen Flow, der sowohl roh als auch ausgefeilt rüberkam.

Das wegweisende Hip-Hop-Album der Stieber Twins „Fenster zum Hof“ sowie die „Malaria“ EP feat. Max Herre und Samy Deluxe sind ab heute erstmals im Streaming und exklusiv bei Apple Music verfügbar. Im Interview mit Arie Nejati – Head of Hip-Hop GSA, Apple Music – äußerte sich Martin Stieber unter anderem wie folgt

„Wenn die Leute unsere Musik finden wollen, wird’s immer dünner. Darum ist es wichtig, dass unsere Platte Fenster zum Hof im Streaming auftaucht, endlich mal! Es geht darum, dass die Leute Zugriff darauf haben, und zwar unmittelbar — im Auto, mit dem Handy, in einer guten Qualität und mit Background-Infos. Das ist uns ein Anliegen.“

Die passenden Links haben wir natürlich auch noch für euch parat.