Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo arbeitet Apple an einem wichtigen Kamera-Upgrade für das iPhone 18 Pro. So berichtet Kuo auf Medium, dass die rückwärtige Hauptkamera des iPhone im Jahr 2026 zum ersten Mal mit einer Linse mit variabler Blende ausgestattet wird.

iPhone 18 Pro mit einstellbarer Blende

Die aktuellen iPhone Pro Modelle – vom 14er bis zum 16er Pro – verwenden eine feste Blende von ƒ/1,78. Das iPhone 18 Pro könnte laut Kuo eine variable Blende erhalten. Das bedeutet eine erhebliche Verbesserung bei Aufnahmen mit schlechten Lichtverhältnissen, bei denen die Bilder ansonsten oft verrauscht oder detailarm werden.

Eine variable Blende kann den Lichteinfall in dunkleren Umgebungen erhöhen, was zu klareren und helleren Bildern führt. In hellen Umgebungen hingegen kann durch Verkleinern der Blende die Schärfentiefe erhöht werden. Ganz gleich, ob ihr einen Sonnenuntergang oder eine detaillierte Nahaufnahme aufnehmen wollt, die neue Flexibilität wird die Qualität eurer Fotos deutlich verbessern.

Ursprünglich wurde spekuliert, dass die variable Blende mit dem iPhone 17 eingeführt werden könnte, aber Kuos neueste Analyse deutet auf eine Verzögerung hin. Die Funktion wird nun für das Jahr 2026 erwartet, wobei das iPhone 18 Pro das erste Modell sein wird, das diese Kameratechnologie enthält. Kuo erwähnt auch, dass Sunny Optical und Luxshare die Hauptlieferanten für das System sein werden.

Neben den Neuigkeiten zur iPhone-Kamera gibt es noch einen weiteren interessanten Punkt: Sunny Optical soll laut Kuo auch Kameramodule für zukünftige MacBook Pro Modelle liefern. Die Produktion soll bereits 2025 beginnen. Womöglich plant Apple, die Qualität der MacBook-Webcams auf das Niveau der iPhone-Kameras zu heben.