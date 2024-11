Neben dem großen Design-Update weist der M4 Mac mini auch mehrere interne Änderungen auf. So erfahren wir in einem neuen Teardown-Video, dass Apple im neuen Mac mini mit 256 GB Speicherplatz nun wieder zwei 128-GB-Speicherchips verwendet. Zudem zeigt sich, dass der Speicher im M4 Mac Mini nicht mehr fest verlötet und somit austauschbar ist, wobei es sich hier jedoch um einen komplexen Prozess handelt.

Die zwei 128-GB-Speicherchips bedeuten, dass das Basismodell des M4 Mac mini keine langsameren SSD-Geschwindigkeiten im Vergleich zu den höherwertigen Konfigurationen des Computers mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicherplatz haben wird, da mehrere NAND-Chips schnellere SSD-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen.

Das Mac mini Basismodell der vorherigen Generation mit dem M2-Chip verfügt über einen einzelnen 256-GB-Speicherchip, was zu 30 % bis 50 % langsameren SSD-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten im Vergleich zu Modellen mit höherer Kapazität führen kann. Mit dem neuen Mac mini ist Apple zur Zwei-Chip-Konfiguration zurückgekehrt und hat damit den Geschwindigkeitsnachteil beim 256-GB-Modell beseitigt.

Für Nutzer, die hauptsächlich mit Webbrowsing, Videostreaming oder Office-Arbeit beschäftigt sind, bedeutet ein einzelner Speicherchip zwar kein nennenswerter Nachteil, doch wer anspruchsvollere Arbeitsabläufe wie Videobearbeitung oder die Verwaltung großer Dateien verfolgt, für den sind die höheren SSD-Geschwindigkeiten im neuen Mac mini ein spürbarer Vorteil.

Partial teardown of M4 Mac Mini /w 16GB RAM & 256GB SSD. Interesting revealation: Wifi chip & antenna on the back of bottom air intake. SSD on a daughter board. And even the base 256GB version comes in two chips. No compromise in speed. Theoretically also end user upgradable. pic.twitter.com/vA2vQwkl7J

— HG 阿聻 𓆣 𓇽 (@ohgkg) November 8, 2024