Wenn ihr auf der Suche nach Ohrhörern für das Training seid, die über die typischen AirPods hinausgehen, hat Apple nächstes Jahr etwas Spannendes in petto – die Powerbeats Pro 2. Die Ohrhörer, die bereits in einem kurzen Video mit dem MLB-Superstar Shohei Ohtani gezeigt wurden, versprechen einige interessante Verbesserungen, die sich MacRumors genauer angeschaut hat.

Ein schlankes Design

Die Powerbeats Pro hatten einen guten Lauf, als sie im Jahr 2019 auf den Markt kamen und eine sportlichere Alternative zur AirPods-Reihe boten. Mit eingebauten Ohrbügeln für einen sicheren Sitz waren die „Profi“-Ohrhörer die erste Wahl für alle, die bei ihren Läufen, HIIT-Sessions oder einfach nur bei intensiven Workouts zusätzlichen Halt brauchten.

Obwohl sich die Powerbeats Pro gut gehalten haben, würde eine Design-Auffrischung sicherlich guttun. Und so erhalten die sportlichen Ohrhörer in ihrer zweiten Generation ein vertikaleres, schlankeres Design. Dabei haben sie immer noch die verstellbaren Ohrhaken, die für einen sicheren Sitz sorgen, während man sprintet, springt oder sich durch ein Workout stemmt.

Herzfrequenzüberwachung

Während sich das Design eher subtil ändert, können wir auf der technischen Seite größere Sprünge erwarten. So stehen die Zeichen gut, dass Apple neue Fitness-Funktionen hinzufügt. Laut den jüngsten Erkenntnissen aus dem iOS 18 Code werden die Powerbeats Pro 2 in der Lage sein, die Herzfrequenzdaten zu erfassen und diese an Fitnessgeräten wie Laufbändern und die Health-App auf dem iPhone zu übertragen. Das bedeutet mehr Einblick in das Training, ohne dass man eine separate Smartwatch oder einen Brustgurt braucht.

Aktive Geräuschunterdrückung

Zum ersten Mal in der Powerbeats-Reihe bietet Apple eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) an. Wenn ihr die AirPods Pro schon einmal beim Laufen verwendet habt, wisst ihr, wie nützlich ANC sein kann, um die Welt auszublenden, wenn ihr euch konzentrieren müsst. Das ANC-Upgrade wird die Powerbeats Pro 2 deutlich aufwerten. Zudem können wir auch adaptives Audio und 3D-Audio für ein Surround-Sound-Gefühl erwarten, egal ob die Workout-Playlist läuft oder ihr einfach entspannt Musik hört.

Akku und plattformübergreifende Kompatibilität

Eine bessere Akkulaufzeit ist immer willkommen, und sie ist eine der gerüchteweise genannten Neuerungen. Genauere Angaben gibt es diesbezüglich jedoch noch nicht. Fest steht, dass Android-Nutzer nicht außen vor gelassen werden. So heißt es, dass die Powerbeats Pro 2 eine verbesserte plattformübergreifende Unterstützung bieten, komplett mit Android-Funktionen wie „Mein Gerät finden“ für eine einfachere Ortung. Natürlich wird auch Apples „Wo ist?“-Netzwerk unterstützt.

USB-C Ladecase und neue Farben

Apple ist weiter auf seiner Mission, das hauseigene Lade-Ökosystem zu vereinheitlichen, und es sieht so aus, als würde auch das Powerbeats Pro 2 Case den Lightning-Anschluss zugunsten eines USB-C-Anschlusses aufgeben. Das ist ein großer Gewinn für alle, die es leid sind, mit verschiedenen Kabeln zu jonglieren. Außerdem wird das Case wahrscheinlich weitere Neuerungen aufweisen – vielleicht sogar eine schnellere Auflade-Funktion.

Zusätzlich zu den verbesserten Funktionen erhalten die Powerbeats Pro 2 einen frischen Farbanstrich. Sie werden in den Farboptionen Orange, Lila, Schwarz und Beige erhältlich sein.

Noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum

Die ersten Powerbeats Pro wurden letzten Monat offiziell eingestellt und ebneten damit den Weg für den Nachfolger. Ein genaues Datum für die Markteinführung im Jahr 2025 hat Apple allerdings noch nicht genannt. In Anbetracht, dass die Original Powerbeats Pro nun aus dem Programm genommen worden sind, ist damit zu rechnen, dass die neuen Ohrhörer Anfang des Jahres erscheinen. Somit sollte es bald eine offizielle Ankündigung von Apple geben.