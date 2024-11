Egal ob Black Friday oder Cyber Monday, Vodafone wartet nicht erst bis zum Ende des Monats, um seine seine Angebote im Jahresendspurt aufzulegen, die Vodafone Black Weeks Angebote starten bereits am heutigen 06. November. Und ganz ehrlich? In diesem Jahr können sich die Deals auf jedem Fall sehen lassen. Ihr erhaltet nicht nur unlimitiertes Datenvolumen in ausgewählten Tarifen (u.a. GigaMobil M und GigaMobil Young M), sondern auch bis zu 240 Euro Willkommensrabatt. Darüberhinaus können sich die Smarthone-Deals sehen lassen. Egal, ob Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 FE, iPhone 14, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8 oder Xiaomi 14T. Alle Vodafone Black Week Angebote findet ihr hier.

Unlimitiertes Datenvolumen in ausgewählten Tarifen

Diejenigen, die im Aktionszeitraum einen Mobilfunk-Vertrag im Tarif GigaMobil M oder GigaMobil Young M abschließen, erhalten für die gesamte Vertragslaufzeit jeden Monat unbegrenztes Datenvolumen. Normalerweise sind beim GigaMobil M 50GB und beim GigaMobil Young M 100GB an Bord, im Rahmen der Vodafone Black Week gibt es unlimitiertes Datenvolumen. Darüberhinaus erhaltet ihr in den Tarifen eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, 5G Highspeed-Surfen und EU-Roaming.

-> Hier geht es zu den Vodafone GigaMobil Tarifen

Bis zu 240 Euro Willkommensbonus

Neukunden bekommen in den Tarifen GigaMobil XS bis XL und GigaMobil Young XS bis XL in der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten einen monatlichen Rabatt auf den Tarifpreis: Im GigaMobil XS und GigaMobil Young XS 5 Euro, im GigaMobil S und GigaMobil Young S 7,50 Euro und in den Tarifen GigaMobil M bis XL und GigaMobil Young M bis XL 10 Euro.

Berücksichtig man die 240 Euro Willkommensbonus beim Abschluss des Vodafone GigaMobil M, so Erhalter ihr im Aktionszeitraum einen Tarif mit Unlimited-Flat im 5G-Netz für nur 39,99 Euro mtl.

-> Hier geht es direkt zum Willkommensbonus

iPhone 16 + GigaMobil M (unbegrenztes Datenvolumen) einmalig nur 1 Euro

Bei Vodafone gibt es im Aktionszeitraum Smartphone Deals ab 1 Euro einmalig. Diesmal beschränkt sich das Angebot nicht auf einen Hersteller bzw. ein Produkt. Egal, ob ihr Interesse an einem Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 FE, iPhone 14, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8 oder Xiaomi 14T habt, ihr werdet fündig.

Entscheidet ihr euch beispielsweise für das iPhone 16 in Kombination mit dem GigaMobil M (unbegrenztes Datenvolumen), so werden für das Smartphone nur 1 Euro Zuzahlung fällig. Die monatlichen Kosten betragen 69,99 Euro. Für diesen Preis erhaltet ihr ein absolutes Top-Smartphone sowie einen Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen im Vodafone 5G-Netz.

-> Hier geht es zu den Vodafone Black Week Angeboten