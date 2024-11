waipu.tv – ein beliebter TV-Streaming-Anbieter – und die BBC Studios haben bekannt gegeben, dass man vier neue BBC FAST-Kanäle auf die TV-Plattform bringt. Konkret geht es um die vier Sender BBC Food, BBC Travel, BBC History und Top Gear.

waipu.tv erweitert das Angebot um vier BBC FAST-Kanäle

In den letzten Jahren hat waipu.tv das eigene Portfolio regelmäßig erweitert und neue Sender und Kanäle aufgenommen. Nun hat man sich mit den BBC Studios zusammengetan und bringt vier neue BBC FAST-Kanäle auf die TV-Plattform.

Während BBC Food und BBC Travel ab sofort zur Verfügung stehen, starten BBC History und Top Gear am 11. November. Alle vier FAST-Kanäle sind ohne zusätzliche Kosten in allen Paketen verfügbar. Mit diesen Neuzugängen wächst das HD-Portfolio auf insgesamt 280 Sender an und bietet den Zuschauern noch mehr Vielfalt und Qualität. Alle Inhalte der neuen BBC-Sender stehen jederzeit auf Abruf in der waiputhek oder in der jeweiligen Channel-Mediathek auf waipu.tv zur Verfügung.

Die neuen Kanäle im Detail