Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple mit iOS 18 das Hotword „Hey Siri“ eingeführt hat, damit Anwender mit dem digitalen Sprachassistenten interagieren können, ohne ihr Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Allerdings wird Siri hin und wieder auch extern durch Werbespots etc. getriggert. Dies machte Apple zukünftig verhindern.

Apple Geräte sollen „Hey Siri“ aus Werbespots zukünftig ignorieren

9to5Mac hat im Code der tvOS 18.2 Beta 2, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, eine spannende Entdeckung gemacht. So ist dort ein neues Framework namens „AdBlocker“ enthalten. Handelt es sich lediglich um einen Online-Werbeblocker? Nein es steckt mehr dahinter.

Das neue AdBlocker-Framework ist mit ShazamKit verknüpft, der API für Apps zur Nutzung von Shazam. Gleichzeitig ist das Framework auch mit dem Prozess verknüpft, der für die Verwaltung der Sprachbefehle „Siri“ und „Hey Siri“ auf Apple-Geräten verantwortlich ist. Der Code lässt vermuten, dass der „AdBlocker“ Audio-Fingerabdrücke abgleicht und vorübergehend Siri-Auslösebefehle deaktiviert. Vermutlich wird Apple Audio-Fingerabdrücke aus seinen Fernsehwerbungen und Keynotes verwenden, um zu verhindern, dass Erwähnungen von Siri den virtuellen Assistenten auf den Geräten der Benutzer auslösen.

Bis dato lassen sich die Codeschnipsel nur in der Beta zu tvOS 18.2 wiederfinden. Dies deutet daraufhin, dass die neue Funktion zunächst auf den HomePods startet. In der Vergangenheit kam es bereits das ein oder andere Mal vor, dass Apple Werbespots eine Vielzahl an HomePods aktivierten.

Aktuell rechnen wir damit, das tvOS 18.2, iOS 18.2 und Co. in der ersten Dezember-Woche freigegeben wird.