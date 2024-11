In den letzten Jahren hat Apple TV+ sein Angebot an Kinder- und Familienserien deutlich erhöht. Nun kündigt sich die dritte Staffel zu „Sago Mini Friends“ an.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zur 3. Staffel von „Sago Mini Friends“

Apple TV+ hat erste Bilder und den ersten Trailer zur dritten Staffel der bezaubernden Zeichentrickserie für Vorschulkinder „Sago Mini Friends“ veröffentlicht. Diese feiert am Freitag, den 22. November 2024, weltweit Premiere feiert. Die Serie „Sago Mini Friends“ wurde vom für den Daytime Emmy Award nominierten Spin Master Entertainment produziert und vom Emmy Award-gekrönten Studio Brown Bag Films Toronto der 9 Story Media Group animiert. Sie basiert auf den bezaubernden Charakteren und kunstvollen Designs der preisgekrönten Sago Mini World-App, die von Sago Mini entwickelt wurde.

Die fünfteilige Staffel ist ein entzückendes Zeichen der Dankbarkeit und zeigt Harvey, den Schlappohrhund, und seine besten Freunde, die Katze Jinja, das Kaninchen Jack und den Vogel Robin. Zusammen mit einer einzigartigen Schar von Bewohnern, die so bunt sind wie ihre eigene wunderliche Welt, spielen, erkunden, fantasieren und feiern die vier Freunde täglich in ihrer fröhlichen Stadt Sagoville. In jeder Folge drücken Harvey und all seine Freunde ihre wahre Dankbarkeit für alle großen und kleinen Dinge durch Optimismus, Freundlichkeit, vorschulgerechten Humor und unvergessliche Originallieder aus!

Die Sago Mini World-App, auf der die „Sago Mini Friends“-Reihe basiert, bietet über 40 Spiele für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren. Zur Einstimmung auf die dritte Staffel haben wir euch den Trailer eingebunden.