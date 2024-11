MEATER hat ein Update für seine MEATER-App veröffentlicht. Diese kann ab sofort in Version 4.4.0 heruntergeladen und installiert werden. Neben Designanpassungen sowie einer verbesserten Konnektivität über MEATER Link beinhaltet das Update auch spannende Neuerungen für deutsch-sprachige Nutzer. Die MEATER Master Class ist ab sofort in deutscher Sprache verfügbar.

MEATER Master Class: Ab sofort in deutscher Sprache verfügbar

In den letzten Jahren haben wir immer mal wieder die MEATER Fleischthermometer thematisiert und ausführlich getestet. Zuletzt brachte der Hersteller MEATER Pro XL auf den Markt.

Nun gibt es softwareseitige Neuheiten. Seit einiger Zeit ist die sogenannte MEATER Master Class Bestandteil der App. Diese beinhaltet mehr als 30 Rezepten zum Nachkochen freuen. Dabei fehlt es kulinarischen Enthusiasten und Hobby-Feinschmeckern an nichts. Neben integrierten Checklisten für Zutaten und Küchenutensilien ist die Zubereitung in hochwertigen Mini-Videos festgehalten. Die anschaulichen Schritt-für-Schritt-Tutorials führen Nutzer in die Kunst des Räucherns, des Rückwärtsgarens, diverse Koch-Techniken und viele weitere Themen ein.

Mit dem neuesten App-Update sind 32 Gerichte der Master Class vollständig in deutscher Sprache verfügbar. Die Gerichte reichen von Lendensteak über Lachsfilet und Roast Beef bis hin zu Chimichurri Sauce. Im Dezember kommen 10 weitere lokalisierte Rezepte hinzu. Ab 2025 werden monatlich neue Rezepte in die Master Class integriert.

Die weiteren Verbesserungen des MEATER App-Updates liegen in einem neuen Dashboard-Design, der Unterstützung mehrere Garvorgänge gleichzeitig auf verschiedenen Sonden, einer verbesserten Konnektivität über MEATER Link, um Verbindungsabbrüche zu reduzieren, sowie weiteren allgemeinen Verbesserungen.