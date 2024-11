Apple hat ein Händchen dafür, das interne Design seiner Geräte immer weiter zu verbessern – und mit dem neuen Mac mini hat es das Unternehmen wieder auf beeindruckende Weise geschafft. Für alle, die neugierig darauf sind, was sich unter der Haube des kleinsten Apple-Desktops verbirgt, hat der YouTube-Kanal Brandon Geekabit ein Teardown-Video veröffentlicht, das uns das Innenleben des neuen M4 Mac mini zeigt.

Apple nutzt jeden Zentimeter optimal aus

In früheren Versionen hatten die Mac mini Modelle mit Apple Silicon Chips viel ungenutzten Platz im Inneren – ein Überbleibsel aus der Zeit, als sie noch mit Intel Chips ausgestattet waren. Es hatte den Anschein, als hätte Apple das ursprüngliche Gehäuse nur deshalb beibehalten, um große äußere Veränderungen zu vermeiden. Aber dieses Mal wurde das Design komplett überarbeitet, und das Ergebnis ist ein kompaktes Wunderwerk, bei dem fast jeder Zentimeter im Inneren genutzt wird.

Nimmt man die untere Metallplatte des Mac mini ab, die auch als Antenne dient (ja, Apple liebt immer noch seine Mehrzweckteile), kommt das Kühlsystem zum Vorschein. Dort finden wir einen Lüfter und einen Kühlkörper, die zwar kompakt sind, aber dennoch für genügend Kühlung sorgen, ohne dass der M4 ins Schwitzen kommt. Dies ist einem beeindruckenden neuen thermischen Design zu verdanken, das die Luft durch den Sockel leitet und sie durch die verschiedenen Teile des Computers kanalisiert, damit der M4-Chip bei optimalen Temperaturen läuft.

Apropos Chip: Ein interessantes Detail ist die Speicherausstattung. Das Basismodell mit 256 GB Speicher beherbergt zwei 128-GB-Speicherchips – ein Schritt, der die Leistungsengpässe umgeht, die wir bei früheren Basis-Modellen gesehen haben. Die zwei 128-GB-Speicherchips bedeuten, dass das Basismodell des M4 Mac mini keine langsameren SSD-Geschwindigkeiten im Vergleich zu den höherwertigen Konfigurationen des Computers mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicherplatz haben wird, da mehrere NAND-Chips schnellere SSD-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen.

Reparierbarkeit und Stromverbrauch

Der Teardown hat uns zwar einen beeindruckenden Einblick in den Aufbau des neuen Mac mini gegeben, aber er hat nicht vollständig beantwortet, wie einfach der Mac mini für Bastler zu reparieren sein wird. Dazu müssen wir auf unsere bevorzugten Teardown-Experten von iFixit warten, die sich das Gerät genauer ansehen.

Zumindest beim Speicher hat Apple schon eine gute Wahl getroffen. So ist der Speicher im neuen Mac mini nicht mehr fest verlötet und somit austauschbar. Passend zum Thema hat Apple das Reparaturhandbuch zum M4 und M4 Pro Mac mini veröffentlicht. Hier findet sich auch eine Anleitung, wie die SSD-Module ausgetauscht werden können. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass Apple eigene SSD-Module verbaut, die so noch nicht auf dem Markt zu erwerben sind. Die Chancen stehen jedoch gut, dass sich ein Markt für diese Module bilden wird, falls es keine technischen Hürden gibt.

Neben dem Reparaturhandbuch hat Apple auch einige Angaben zum Stromverbrauch gemacht. Hierbei zeigen sich die großen Fortschritte, die Apple in den letzten Jahren gemacht hat. So benötigt beispielsweise der Mac mini mit M4-Chip 4 Watt im Leerlauf und 65 Watt unter Volllast. Der Mac mini Core i7 hingegen 19,9 Watt im Leerlauf und 122 Watt unter Vollast.