Falls ihr euch des Öfteren mit Android-Nutzern über Apples Nachrichten App unterhaltet, gibt es gute Nachrichten. Mit der Einführung von iOS 18 hat Apple bekanntlich eine Unterstützung für RCS (Rich Communication Services) hinzugefügt, es gab jedoch noch ein Problem bei der Darstellung von Emoji-Reaktionen, das jetzt gelöst worden ist.

Emoji-Harmonie zwischen iPhone- und Android-Nutzern

Emoji-Reaktionen von Android-Nutzern werden in der Nachrichten App endlich korrekt angezeigt. Dank einiger Änderungen hinter den Kulissen, fügen sich die Emoji-Reaktionen nun direkt in die Nachrichtenblase ein – genau so, wie es iPhone-Nutzer von ihren Tapback-Reaktionen gewohnt sind.

Wenn jemand auf Android eurer Nachricht beispielsweise einen Daumen nach oben gibt, ist es jetzt schnell ersichtlich, dass sich der Daumen auf die Nachricht bezieht. Wenn ein Android-Nutzer zuvor ein Emoji als Reaktion auf eine Nachricht in einer Konversation mit einem iPhone-Nutzer verwendet hat, wurde das Emoji in einer separaten Zeile angezeigt, was verwirrend sein konnte und nicht der Sinn der Funktion war.

The Verge hat die Emoji-Reaktionen zwischen iPhones mit iOS 18.1 und mehreren verschiedenen Android-Geräten getestet, und die Reaktionen wurden nun in allen Fällen wie vorgesehen angezeigt. Die Kommunikation über RCS ist zwar kein vollständiges iMessage-Erlebnis. So besteht die Kluft zwischen grünen und blauen Sprechblasen immer noch. Aber diese kleinen Verbesserungen sorgen dafür, dass die Unterhaltungen nahtloser verlaufen.