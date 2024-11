Apple TV+ hat eine atemberaubende neue Natur-Dokuserie namens „The Secret Lives of Animals“ angekündigt, die unglaubliches, noch nie zuvor gesehenes Filmmaterial seltener und bemerkenswerter Verhaltensweisen von Tieren zeigt und die brillante Intelligenz der Natur unterstreicht. Im Original wird diese von SAG-Award-Gewinner Hugh Bonneville erzählt.

Apple TV+ kündigt neue Natur-Dokuserie „The Secret Lives of Animals“ an

Neben Original-Serien und -Filmen sind auch immer mehr Original-Dokumentationen auf Apple TV+ zu finden. Ab dem 18. Dezember 2024 erweitert der Video-Streaming-Dienst sein Portfolio an Dokumentationen.

Apple TV+ hat eine brandneue 10-teilige Dokuserie namens „The Secret Lives of Animals angekündigt. Diese wird vom SAG-Award-Gewinner Hugh Bonneville („Paddington“, „Downton Abbey“) erzählt. „The Secret Lives of Animals stellt über drei Jahre hinweg 77 einzigartige Tierarten in 24 Ländern vor, enthüllt atemberaubendes, nie zuvor gesehenes Verhalten der Tiere und stellt die bemerkenswerte Intelligenz der Natur heraus. Die Serie stammt von der renommierten BBC Studios Natural History Unit.

Die Serie „The Secret Lives of Animals“ inspiriert und begeistert die Zuschauer mit ihrer lebendigen Erforschung außergewöhnlichen Tierverhaltens, von denen viele zum ersten Mal auf Film festgehalten wurden. Jede Folge befasst sich mit entscheidenden Momenten im Lebenszyklus verschiedener Tiere – von der Geburt und dem Verlassen des Zuhauses bis zur Familiengründung und von der Nahrungssuche bis zum Älterwerden – und zeigt ihre erstaunliche Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Zu den Höhepunkten gehören eine Radnetzspinne, die eine trügerische „Selbstporträt“-Puppe baut, um Raubtiere abzuschrecken; eine Waldmaus, die ihre eigenen Wegweiser erstellt; und eine unerwartete Beziehung zwischen einem Netzfrosch und einer grabenden Tarantel.