In den vergangenen Wochen und Monaten teaserte Apple verschiedene neue Funktionen für Final Cut Pro an. Unter anderem thematisierte der Hersteller aus Cupertino seine Videosoftware erst vor wenigen Tagen bei der Ankündigung des neuen Mac mini. In dieser Woche könnte Apple entweder das große Final Cut Pro Update veröffentlichen oder zumindest konkrete neue Funktionen sowie einen Zeitplan bekannt gegeben. Grund der annähme ist das jährliche Final Cut Pro Creative Summit, welches am Mittwoch startet.

Apple kündigt diese Woche vermutlich ein großes „Final Cut Pro“-Update an

Apple hat in den letzten Monaten gleich vier neue Features für Final Cut Pro angeteasert. Macrumors hat diese noch einmal zusammengefasst:

Bei der Ankündigung von visionOS 2 und mit der begleitenden Pressemitteilung hat Apple im Juni dieses Jahres zu verstehen, dass ein Update für Final Cut Pro für den Mac die Möglichkeit hinzufügen wird, räumliche Videos zu bearbeiten, die mit Geräten wie iPhone 15 Pro-Modellen, jedem iPhone 16-Modell oder der spiegellosen Canon EOS R7-Kamera mit einem räumlichen Videoobjektiv aufgenommen wurden. Räumliche Videos haben 3D-Tiefe und können auf Apples Vision Pro-Headset angesehen werden.

Im Apple Video zum neuen Mac mini bestätigte Apple, dass ein Update für Final Cut Pro es Benutzern ermöglichen wird, KI-generierte Effekte sofort auf Videos anzuwenden. In der Pressemitteilung zu visionOS 2 vom Juni erwähnte Apple ebenfalls die bevorstehende Möglichkeit, Videos „immersive Titel und Effekte“ hinzuzufügen. Gut möglich, dass Apple hier auf das „Apple Intelligence“-Branding setzen wird.

Im Mac Mini Ankündigungsvideo zeigte Apple auch automatisch KI-generierte Untertitel für Videos in Final Cut Pro, sodass Untertitel-Plugins oder andere Software nicht mehr erforderlich sind. Diese Funktion wurde angesichts der steigenden Popularität von Kurzvideos mit Untertiteln auf TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels lange erwartet.

Das Ankündigungsvideo zum neuen M4 Mac mini teaserte noch eine weitere Neuerung an. So zeigte ein Bild von Final Cut Pro eine noch unveröffentlichte „Magnetic Mask“-Funktion. Details hierzu sind allerdings rat. Denkbar ist, dass Nutzer die Möglichkeit erhalten, bewegte Objekte im Vordergrund zu isolieren, um sie zu entfernen, Text dahinter hinzuzufügen, Farbkorrekturen anzuwenden usw. Diese Funktion wird wahrscheinlich dem mRotoAI-Plugin von MotionVFX für Final Cut Pro und der Magic Mask-Funktion von DaVinci Resolve ähneln.

Final Cut Pro (für den Mac) erhielt zuletzt im Juni ein großes Update auf Version 10.8. Nun könnte es den Sprung auf Final Cut Pro 10.9 geben. Denkbar ist auch, dass sich Apple dazu entscheidet, direkt auf Version 11 zu springen. Bei einem großen Versionssprung dürften dann noch weitere Neuheiten mit an Bord sein. Neben Final Cut Pro (für den Mac) dürfte auch die iPad-Version ein Update erhalten.