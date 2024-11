Die Travel Bag von Belkin wurde speziell für die Apple Vision Pro entwickelt und richtet sich an alle, die ihr Mixed-Reality-Headset bequem und sicher transportieren wollen. Mit einem Preis von 119,95 Euro bietet die Tasche einige durchdachte Extras, die das Reisen mit dem teuren Gadget angenehmer machen.

Sicher unterwegs mit der Vision Pro

Mit ihrem kompakten Design (23 cm x 21 cm x 13 cm) und einem Gewicht von 380 Gramm bietet die Tasche Platz für die Vision Pro und das zugehörige Zubehör – also Akku, Netzteil und die Kopfbänder. Die internen Fächer sind so angeordnet, dass alles ordentlich verstaut ist, aber trotzdem leicht zugänglich bleibt. Eine gepolsterte Innenklappe und ein stabilisierter Boden sorgen dafür, dass die Vision Pro unterwegs gut geschützt ist.

Belkins Travel Bag lässt sich auf verschiedene Arten tragen: entweder am fixierten Handgriff oder mit den verstellbaren Schultergurten, die bis zu 137 cm lang sind. Damit könnt ihr die Tasche über der Schulter oder als Crossbody-Tasche nutzen – je nachdem, was am bequemsten für euch ist.

Ein praktisches Extra: Die Tasche hat ein verstecktes AirTag-Fach. Damit könnt ihr einen AirTag sicher verstauen und habt immer im Blick, wo sich die Tasche befindet. Das sorgt gerade bei einem teuren Gerät wie der Vision Pro für zusätzliche Sicherheit.

Funktionales Design

Die Tasche ist in einem schlichten Grau gehalten – unaufdringlich und funktional. Der Reißverschluss auf der Vorderseite sorgt dafür, dass ihr schnell an das Zubehör kommt, ohne lange suchen zu müssen. Außerdem gibt es zusätzliche Taschen an der Außenseite für persönliche Gegenstände wie Smartphone oder einen Reisepass.

Die Travel Bag ist aus strapazierfähigem Nylon gefertigt, was sie besonders robust und alltagstauglich macht – dazu ist sie auch noch wetterfest.