Vodafone hat vor Kurzem seine Black Weeks gestartet und bietet euch unter anderem den GigaMobil M mit unbegrenzten Datenvolumen (statt 50GB) an. Der Anschlusspreis entfällt ebenfalls. Doch dies ist nicht der einzige Deal, der direkt ins Auge fällt. Zudem schenkt euch Vodafone den CallYa Allnet Flat S für drei Monate.

CallYa Allnet Flat S: Vodafone schenkt euch 3 Gratis-Monate

Bereits in der Vergangenheit hat Vodafone immer mal wieder eine CallYa-Aktion aufgelegt. Nun gibt es wieder spannende Nachrichten vom Düsseldorfer Mobilfunkunternehmen.

Vodafone hat seine „heiße“ CallYa-Aktion wieder aufleben machen. Ihr erhaltet Vodafone CallYa Allnet Flat S 3 Monate komplett kostenlos. Somit könnt ihr euch 3 Monaten lange eine 10GB Allnet-Flat inkl. 5G komplett gratis sichern. Nutzt den Gutscheincode BONUS30 und holt euch 3 Monate „Vodafone CallYa Allnet Flat S“ komplett kostenlos.

CallYa Allnet Flat S

10GB Daten (LTE und 5G)

Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands

WiFi-Calling

200 Freiminuten oder SMS (von Deutschland in die EU)

EU-Roaming

10 Euro geschenkt bei Rufnummern-Mitnahme

nur 9,99 Euro alle vier Wochen

Im Rahmen der aktuellen Aktion erhaltet ihr mit dem Gutscheincode BONUS30 30 Euro Startguthaben. Dies wiederum entspricht der Grundgebühr für die genannten 3 Monate bzw. 12 Wochen. Einen idealeren Zeitpunkt gibt es nicht, um Vodafone CallYa Allnet Flat S auszuprobieren.

In unseren Augen handelt es sich um einen verdammt heißen Deal, bei dem ihr bares Geld sparen könnt. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu. Der Gutscheincode ist nur für kurze Zeit gültig.

–> Hier geht es zur Vodafone CallYa Allnet Flat S