Mit dem neuen M4 Mac mini hat Apple ein umfangreiches Redesign umgesetzt, das durchweg gut ankommt, bis auf eine Ausnahme. Während sich wahrscheinlich keiner über das neue kompakte Design beschweren wird, fällt das Urteil bezüglich der Verlegung des Power-Buttons nicht ganz so eindeutig aus. So befindet sich die Taste nun an einer recht unpraktischen Stelle, nämlich auf der Unterseite des Geräts. In einem neuen Interview sprechen nun die Apple-Manager John Ternus und Greg Joswiak über diese kontroverse Entscheidung.

Der neue Mac mini hat eine über 50 Prozent geringere Grundfläche als beim vorherigen Design und braucht somit viel weniger Platz auf dem Schreibtisch. Viel weniger Platz ist folglich auch im Inneren des Mac mini vorhanden. Die erhebliche Verkleinerung bedeutet, dass Apple kreativ werden musste, was die Positionierung von Dingen angeht – wie z. B. den Power-Button. So erklären Apples Hardware-Chef John Ternus und Marketing-Chef Greg Joswiak gegenüber ITHome, dass der kleinere Formfaktor des Mac mini Apple dazu zwang, eine neue Position für die Taste zu finden.

In dem Interview auf der chinesischen Video-Sharing-Webseite Bilibili (via 9toMac) heißt es:

Somit ist die Positionierung dem Platz geschuldet, der in der Tat sehr rar im kleinsten Mac-Desktop ist, wie die ersten Teardowns bereits gezeigt haben.

Ihr findet den Power-Button in der hinteren linken Ecke unter dem Gehäuse. Auch wenn der Mac mini aufgrund seines Lüftersystems etwas erhöht steht, werdet ihr das Gerät etwas anheben müssen, um die Taste zu betätigen. Für die meisten Nutzer stellt dies wahrscheinlich tatsächlich kein Problem dar. Falls ihr jedoch gerne euren Computer am Ende des Tages komplett herunterfahrt, will euch Apple mit dem Mac mini womöglich sagen, dass dies nicht unbedingt nötig ist – auch wenn wir es immer schön finden, Optionen zu haben. Immerhin ist die Taste noch vorhanden, wenn auch etwas umständlicher positioniert als gewohnt.

Ein Bastler hat sich übrigens bereits einen Workaround einfallen lassen. Mit einer kleinen 3D-gedruckten Wippe kann er den Power-Button ganz einfach bedienen.

Apple is Apple.

The power button for the new Mac mini is on its bottom.

I’ve come up with a solution for turning the Mac mini 2024 on or off without taking it off the table.

Meet iFixTheButton

More images, another solution, and download (.stl and .stp) links below in the… pic.twitter.com/B6PFiQsEWx

— Ivan Kuleshov (@Merocle) October 30, 2024