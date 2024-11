In den letzten Jahren konnte die Deutsche Telekom ihr Sportprogramm, welches über MagentaSport ausgestrahlt wird, deutlich erweitern. So zeigt das Bonner Unternehmen mittlerweile über 3.000 LIve-Events pro Jahr. Nun habt ihr die Möglichkeit, euch MagentaSport vier Monate kostenlos zu sichern.

MagentaSport: So könnt ihr euch 4 Gratis-Monate sichern

Über das Bonus-Programm Magenta Moments halt die Telekom Geschenke für ihre Kunden bereit. Am heutigen Tag ist dort eine weitere spannende Aktion gestartet. Ruft die MeinMagenta-App, tippt unten in der Navigationsleiste auf Moments, scrollt nach unten und schon stolpert ihr über „MagentaSport 4 Monate Geschenkt.

Die Telekom schreibt

MagentaSport feiert seinen 10. Geburtstag und Sie feiern mit. Wir schenken Ihnen 4 Monate MagentaSport. Das Geschenk endet automatisch nach 4 Monaten. Eine Kündigung Ihrerseits ist nicht notwendig. Einfach sorgenfrei nutzen. Mit MagentaSport streamen Sie Ihren Lieblingssport jederzeit in bester HD-Qualität, wann und wo Sie wollen. Fußball, Eishockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und Spiele der Nationalmannschaften im Eishockey (inkl. WM) und Basketball (inkl. EM). Mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr. Alles live – immer und überall! Schnell sein lohnt sich: Buchbar für alle berechtigten Kunden bis zum 24.11.2024 und nur solange der Vorrat reicht.

Lest euch in jedem Fall das Kleingedruckte durch. Dort heißt es unter anderem MagentaSport Bestandskunden von der Aktion ausgeschlossen sind. Kurzum: Die Telekom möchte mit dem Geschenk MagentaSport-Neukunden ansprechen. Solltet ihr MagentaSport bislang noch nicht gebucht haben und grundsätzlich sportbegeistert sein, so lernt MagentaSport einfach näher kennen. Eine Kündigung eurerseits ist nicht notwendig. Das Geschenk endet automatisch nach vier Monaten.