Bevor Apple ein neues iPhone auf den Markt bringt, setzt der Hersteller aus Cupertino auf zahlreiche Prototypen, um dich mit unterschiedlichen Designs, Komponenten, Funktionen etc. zu beschäftigen. Vor der Markteinführung vergehen mehrere Jahren bis sich Apple auf das finale Design sowie die technischen Spezifikationen festlegt. In der Vergangenheit kam es regelmäßig vor, dass Prototypen ans Licht gelangten, die aufzeigten, welchen Funktionen Apple getestet hat. Nun ist ein seltener Prototyp aufgetaucht, der aus einer Recycling-Anlage stammt.

Video zeigt seltenen iPhone-Prototyp

Zunächst einmal fällt auf, dass der Prototyp nicht etwa über ein Apple Logo, sondern über ein „Vesica Piscis“-Zeichen verfügt. Dieses Symbol war bereits in der Vergangenen auf verschiedenen Apple-Prototypen zu sehen (unter anderem beim AirTag). Die von Apple verwendete Form ist eine mathematische Form, die entsteht, wenn sich zwei Scheiben mit gleichem Radius schneiden, auf Lateinisch vesica piscis genannt.

Der aufgetauchte Prototyp enthält Komponenten des iPhone 13 Pro sowie iPhone 14 Pro. Darüberhinaus sind Teile verbaut, die zu keinem dieser iPhone-Modelle gehören. Zu erkennen sind Tasten, die man nicht physisch hineindrücken kann. Vielmehr geben diese ein haptisches Feedback. Im Vorfeld der iPhone 15 Ankündigung tauchten Gerüchte auf, dass Apple genau solche Tasten verbauen möchte. Schlussendlich kam es allerdings anders. Zumindest waren die Gerüchte nicht ganz aus der Luft gegriffen.

Konkret sieht man zum Beispiel auf den von AppleDemoYT auf X geteilten Fotos kombinierten Lautstärkeknopf anstelle von separaten Knöpfen und ein modifiziertes SIM-Fach, das kürzer als normal ist und mit Schrauben befestigt ist. Eine Gravur auf der Seite des Lautstärkeknopfs deutet darauf hin, dass sich das Gerät im Prototypstadium „Ranger“ befand und für Feldtests verwendet wurde.

Verschiedene interne Komponenten, wie etwas die Kamera, sind nicht funktionsfähig und dienen augenscheinlich als Platzhalter. Außerdem sind nur wenige interne Kabel mit der Hauptplatine verbunden. Ein Kabel ist mit dem Ladeanschluss verbunden und ein anderes mit den Tasten am Gerät. Die Hauptplatine selbst hat ein einzigartiges Layout, das eine Kombination zwischen dem ‌iPhone‌ 13 Pro und dem ‌iPhone 14‌ Pro darstellt.

Schließt man den Prototypen an einen Mac an, so gibt sich dieser als „Benders“ aus, was eine Anspielung auf Futurama zu sein scheint. Die Seriennummer des Gerätes deutet auf eine Herstellung im Mai 2021, und somit vor dem iPhone 13 Pro, hin.