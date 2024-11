Bei Freenet ist heute passend zum Singles-Day eine neue Aktion gestartet, bei der ihr euch eine 10GB Allnet-Flat im 5G-Netz von o2 zum Preis von gerade einmal 4,99 pro Monat sichern könnt. Der Tarif ist monatlich kündbar. 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gibt es gratis dazu.

10GB Allnet-Flat für nur 4,99 Euro mtl. (monatlich kündbar)

Ab sofort und nur für kurze Zeit gibt es passend zum Singles Day eine monatlich kündbare 10 GB 5G Allnet Flat für nur 4,99 Euro im o2-Netz. Spare satte 75 Prozent. Statt 19,99 Euro kostet der Tarif nur 4,99 Euro pro Monat und bietet Surfen mit bis zu 50 Mbit/s im Telefónica 5G-Netz. Außerdem inklusive: EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling!

Übersicht

10GB 5G Datenvolumen

bis zu 50Bit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE und WiFi-Calling

EU-Roaming

nur 4,99 Euro mtl.

monatlich kündbar

1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis

19,99 Euro einmaliger Anschlusspreis

Wie bereits erwähnt, erhalten alle Kunden 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 9,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Solltet ihr kein Interesse an waipu.tv haben, so empfehlen wir euch dringend, waipu.tv nach dem Gratis-Monat zu kündigen, damit keine weiteren Kosten entstehen.

>> Jetzt: 10GB Allnet-Flat nur 4,99 Euro <<