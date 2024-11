Apple hat bekannt gegeben, dass ab Donnerstag (15. November 2024), ein „Immersive Music Experience“ von The Weeknd für das Vision Pro Headset verfügbar sein wird.

Apple kündigt „Immersive Music Experience“ von The Weeknd für Vision Pro an

Apple hat den offiziellen Trailer zu The Weeknds “Open Hearts” veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein „Immersive Music Experience“ für die Apple Vision Pro. Den Song hatte der Künstler im vergangenen Monat bei einem Konzert in Australien vorgestellt.

Das Video kann ab Donnerstag exklusiv auf der Apple Vison Pro als immersives Musikerlebnis angeschaut werden. Solltet ihr keine Apple Vision Pro besitzen, so habt ihr die Möglichkeit, in einem naheliegenden Apple Store ein Demo-Session zu buchen und dort das Headset zu erleben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Vergangenheit hat Apple bereits mehrfach mit The Weeknd kooperiert. So gibt es nicht nur eine spezielle „The Weekend: Fitness+ Spotlight„-Wiedergabeliste auf Apple Music, das Musikvideo zu dem aktuellen Song des Künstlers „Dancing in the Flames“ wurde exklusiv mit dem iPhone 16 Pro aufgenommen.