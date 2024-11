Apple TV+ hat eine Video-Zusammenfassung zur ersten Staffel der Erfolgsserie „SILO“ veröffentlicht. Somit könnt ihr euch kurz vor dem Start der zweiten Staffel am kommenden Freitag noch einmal auf Ballhöhe bringen.

Apple TV+ veröffentlicht Zusammenfassung zu „SILO – Staffel 1“

In der laufenden Woche starten gleich zwei Fortsetzungen zu Serien, bei denen uns die erste Staffel richtig gut gefallen hat. Während morgen die zweite Staffel zu „Bad Sisters“ ihre Premiere feiert, geht es am Freitag mit „SILO – Staffel 2“ weiter.

SILO behandelt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde. Diese wohnen in einem meilentiefen SILO, dass sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das SILO gebaut wurde, und diejenigen, die versuchen, es herauszufinden, müssen mit tödlichen Konsequenzen rechnen. Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einem geliebten Menschen sucht und dabei auf ein Geheimnis stößt, das tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können. Sie kommt zu der Erkenntnis, dass, wenn die Lügen einen nicht umbringen, die Wahrheit es tut.

Habt ihr grundsätzlich Interesse an dem Genre? Habt ihr die erste Staffel zu „SILO“ bereits verfolgt und möchtet ihr euch noch einmal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen? So hat Apple nun das passende Video für euch. In knapp fünf Minuten fasst Apple in dem Video „Silo — Season 1 Recap“ noch einmal alle wichtigen Ereignisse der ersten Staffel zusammen.