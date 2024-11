Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 3 zu iOS 18.2 und iPadOS 18.2 veröffentlicht. Mit dem kommenden X.3 Update implementiert das Unternehmen weitere „Apple Intelligence“-Funktionen. Dies sind jedoch nicht die einzige Neuheiten, die der Hersteller ins System einfließen lässt. Auch der Sprung von der Beta 2 zur Beta 3 bringt wieder Neuerungen mit.

Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die finale Version von iOS 18.2 und iPadOS 18.2 veröffentlicht. Über die Neuheiten der Beta 1 und Beta 2 haben wir euch bereits informiert, nun geht es mit der Beta 3 weiter. Diese steht seit gestern für registrierte Entwickler bereits. Wir rechnen damit, dass heute oder morgen eine korrespondierende Public Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm erscheint.

Apple hat den Videoplayer in der Fotos-App angepasst. Mit der Beta 3 wird nicht mehr hinein- oder herausgezoomt, wenn ihr auf ein Video tippt. Das wirkt deutlich ruhiger als zuvor.

In iOS 18.2 Beta 3, videos in the Photos app no longer zoom in or out when you tap on them. pic.twitter.com/TbCKOwlVFg

