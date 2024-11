Die Powerbeats Pro hatten einen guten Lauf, als sie im Jahr 2019 auf den Markt kamen, es wird jedoch Zeit für ein Upgrade, das womöglich bald vor der Türe steht. Und Apple wird uns voraussichtlich nicht enttäuschen, wenn es um die neuen Funktionen der Ohrhörer geht. So heißt es in der Gerüchteküche, dass die sportlichere Alternative zu den AirPods eine Herzfrequenzüberwachung erhalten wird. Nun widmet sich der Analyst Ming-Chi Kuo dem Thema.

Powerbeats Pro 2

Laut dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo werden die Powerbeats Pro 2 über neue „Gesundheitsmanagementfunktionen“ verfügen. Gemeint ist hier mit großer Wahrscheinlichkeit die Herzfrequenzmessung, auf die es im iOS 18 Code bereits Hinweise gibt. Demnach werden die Powerbeats Pro 2 in der Lage sein, die Herzfrequenzdaten zu erfassen und diese an Fitnessgeräte wie Laufbänder und die Health-App auf dem iPhone zu übertragen. Eine Smartwatch oder ein Brustgurt wäre hierfür nicht mehr nötig.

Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum das für die AirPods wichtig ist. Nun, wenn ein neues Beats-Produkt mit einer neuen Technologie ausgestattet wird, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Funktion auch in Apples Flaggschiff-Produktlinie Einzug hält. Wenn also die Powerbeats Pro 2 die Herzfrequenz überwachen können, stehen die Chancen gut, dass die AirPods Pro 3 als Nächstes an der Reihe sind. Überraschend wäre dies nicht. Auch zu den AirPods kursieren schon seit Jahren Gerüchte rund um eine Herzfrequenzüberwachung.

Weitere Neuerungen

Doch kommen wir zurück zu den Powerbeats Pro 2. Diese sollen noch einige weitere Neuerungen erhalten. Zum ersten Mal in der Powerbeats-Reihe soll Apple eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) einführen. Wenn ihr die AirPods Pro schon einmal beim Laufen verwendet habt, wisst ihr, wie nützlich ANC sein kann, um die Welt auszublenden. Zudem erwarten wir auch adaptives Audio und 3D-Audio für ein Surround-Sound-Gefühl. Sehr wahrscheinlich ist auch ein USB-C-Upgrade für das Ladecase vorgesehen.

Zusätzlich zu den neuen Funktionen erhalten die Powerbeats Pro 2 ein kleines Design-Update und einen frischen Farbanstrich. So werden die sportlichen Ohrhörer in ihrer zweiten Generation ein vertikaleres, schlankeres Design aufweisen. Dabei haben sie immer noch die verstellbaren Ohrhaken, die für einen sicheren Sitz sorgen. Als Farboptionen werden voraussichtlich Orange, Lila, Schwarz und Beige zum Marktstart verfügbar sein.

Noch kein Veröffentlichungsdatum

Die ersten Powerbeats Pro wurden im Oktober eingestellt, somit dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Apple ein offizielles Veröffentlichungsdatum verkündet. Einen ersten Teaser gab es bereits in Form eines kurzen Videos mit dem MLB-Star Shohei Ohtani.