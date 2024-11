Apple Music hat Anfang des Jahres die 100 besten Alben der Musikgeschichte gekürt. Aber es scheint, dass die digitale Feier nur ein Teil der Angelegenheit war. So hat Apple Music nun angekündigt, ein neues Hardcover-Buch zu veröffentlichen, um die Albumliste zu würdigen. Und jetzt kommt der Clou: Es wird 450 Euro kosten.

Die Liste der 100 Alben wurde ursprünglich im Frühjahr 2024 von Apple Music kuratiert und vereint Werke, die einen besonderen Stellenwert in der Musikgeschichte haben. Jetzt wird diese Auswahl als edles Coffee Table Book präsentiert, das nicht nur die Original-Cover der Alben zeigt, sondern auch detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Werk liefert.

Das Buch deckt auf 208 Seiten 65 Jahre Musikgeschichte ab, von Jazz-Legenden wie Miles Davis’ „Kind of Blue“ aus dem Jahr 1959 bis hin zu modernen Highlights wie Bad Bunnys „Un Verano Sin Ti“ aus dem Jahr 2022. Dabei ist das Buch mehr als nur eine Sammlung von Alben – es ist ein Sammlerstück. Jedes Exemplar ist handnummeriert, kommt in einem eleganten Leineneinband und besitzt vergoldete Seitenkanten, die das Premium-Gefühl unterstreichen sollen.

Geliefert wird das Ganze in einer durchsichtigen Acryl-Schutzhülle. Die Maße des Buchs sind stattlich: Mit knapp 41 cm x 28 cm x 6,4 cm und einem Gewicht von rund 3,6 Kilogramm ist das Buch definitiv ein Blickfang.

Das Besondere an der Zusammenstellung ist, dass Apple Music bewusst auf die sonst dominanten Streaming-Zahlen oder Chartpositionen verzichtet. Hier geht es um eine rein redaktionelle Auswahl, die vor allem auf musikalischer Bedeutung basiert. Das Ziel? Eine Grundlage für den Austausch und Diskussionen über Musik zu schaffen – ganz abseits von Verkaufsrekorden und Mainstream-Erfolgen. Es geht darum, die Vielfalt der Musik zu feiern und gleichzeitig die Geschichten hinter den Alben zu würdigen.

Für alle, die auf der Suche nach mehr als der digitalen Playlist sind, bietet dieses in Englisch gehaltene Buch eine spannende Alternative. Es verbindet die Magie der Musik mit einer physischen Präsentation – von der Schwere des Buchs bis hin zum Glanz der vergoldeten Seitenkanten.

Ob das Buch die 450 Euro wert ist, bleibt jedem selbst überlassen, aber eines ist klar: Mit dieser limitierten Edition bringt Apple Music ein echtes Sammlerstück, ähnliches wie es Apple bereits im Jahr 2016 mit dem Bildband „Designed by Apple in California“ gemacht hat, das heute deutlich mehr wert ist als seine 199 Euro zum Verkaufsstart.

Wenn ihr euch eines der 1.500 Exemplare sichern wollt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn die Vorbestellungen sind bereits gestartet. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 25. November angekündigt.

We partnered with @Assouline to make our #100BestAlbums list into a book. Pre-order today: https://t.co/YHgrwvAjIa pic.twitter.com/969l23KkXF

— Apple Music (@AppleMusic) November 11, 2024