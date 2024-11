Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Public Beta 2 zu iOS 18.2 und iPadOS 18.2 veröffentlicht. Damit haben auch Teilnehmer am Apple Beta Programm eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.2 Updates zu beschäftigen.

Apple gibt Public Beta 2 zu iOS 18.2 & iPadOS 18.2 frei

Nachdem Apple am gestrigen Tag nicht nur eine neue Funktion für die „Wo ist?“-App angekündigt, sondern auch die Beta 3 für registrierte Entwickler veröffentlicht hatte, folgt am heutigen Tag die Public Beta 2 für Teilnehmer am Apple Beta Programm. Dabei entspricht die Public Beta 3 der gestern veröffentlichten Beta 2.

Der Download erfolgt in gewohnter Manier über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dort muss allerdings die Apple ID hinterlegt sein, die ihr für das Apple Beta Programm verwendet.

Die X.2 Updates bringen die nächsten AI-Features, unter anderem integriert Apple Image Playground, ChatGPT, Visuelle Intelligenz, Genmoji, Image Wand und mehr. Zudem wird Apple Intelligence für mehr Regionen freigeschaltet, darunter Englisch für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und das Vereinigte Königreich. Darüberhinaus sind weitere Features an Bord, die ihr hier und dort nachlesen könnt. Die jüngste Neuerungen der Beta 3 und damit auch der Public Beta 2 haben wir euch hier hinterlegt.

Apple Intelligence ist auf dem iPhone und iPad nicht in Deutschland verfügbar. Ab April 2025 sollen die AI-Features auch hierzulande auf dem iPhone und iPad zur Verfügung stehen. Dann soll auch die deutsche Sprache unterstützt werden.