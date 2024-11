Nachdem Apple kürzlich neue Macs mit Chips der M4-Familie auf den Markt gebracht hat, werden die nächsten größeren Produktankündigungen im Frühjahr 2025 erwartet. Dann soll auch ein KI-gestütztes Smart-Home-Display erscheinen. Dieses soll etwas sechs Zoll groß sein und dem iPad ähneln. Weiter heißt es, dass es quadratisch ist und über verhältnismäßig dicke Display verfügen soll. Zudem ist die Rede von einem Kamera für FaceTime-Anrufe und einem internen Lautsprecher sowie Akku.

Kommt der Apple Smart Home Hub?

Apple arbeitet augenscheinlich an einem Smart Hub für euer Zuhause, welches über eine Touch-Oberfläche verfügen soll. Das Gräte soll in Schwarz und Silber erhältlich sein. Das Betriebssystem wird wie eine Mischung aus dem StandBy-Modus des iPhones und watchOS aussehen. Der Zugriff soll hauptsächlich per Sprache erfolgen. Natürlich soll auch Apple Intelligence für den Zugriff auf Apps und die Steuerung von Smart-Home-Produkten eine große Rolle spülen. Das Gerät wurde um App Intents herum entwickelt, ein Siri -System, mit dem Apps und Aufgaben gesteuert werden können.

Weiter heißt es in dem Bericht von Mark Gurman, dass Apple einen anpassbaren Homescreen mit Widgets entworfen, auf dem man Dinge wie das Wetter und anstehende Termine, eine Foto-Diashow oder wichtige Heimsteuerungen anzeigen kann. Zum Starten von Apps wird ein softwarebasiertes Dock verfügbar sein, und mehrere Systeme in verschiedenen Räumen werden als Gegensprechanlagen fungieren. Apple plant, sich auch auf die Sicherheit zu konzentrieren und Warnmeldungen und Kameraaufnahmen von angeschlossenen Smart-Home-Kameras bereitzustellen.

Über eingebaute Sensoren kann festgestellt werden, ob sich eine Person in der Nähe befindet oder nicht. Je nachdem können so unterschiedliche Inhalte auf dem Display angezeigt werden und Thermostate und Steckdosen gesteuert werden.

Neben Smart-Home-Bedienelementen und FaceTiming-Funktionen wird das Gerät auch mehrere Apple-Apps wie Safari, Apple News, Apple Music, Notizen, Kalender und Fotos enthalten. Apple entwickelt verschiedene Aufsätze, etwa eine Platte zur Befestigung an der Wand und einen Standfuß mit zusätzlichen Lautsprechern für den Einsatz an einem zentralen Ort im Haus.

Das Gerät soll als Smart Home Kommandozentrale positioniert werden, um Apples Position im Smart Home Segment zu stärken. Zuletzt keimte auch das Gerät auf, dass Apple an einer Smart Home Kamera mit drahtloser Konnektivität und tiefer Integration mit „Apple Intelligence“ arbeitet.