Vor Kurzem hatte Apple bereits bestätigt, dass iOS 18.2 im Laufe des Dezembers freigegeben wird. Allerdings nannte das Unternehmen kein konkretes Datum an dem die Freigabe erfolgen soll. Nachdem zuletzt der 02. Dezember kursierte, gibt es nun konkrete Hinweise auf den 09. Dezember. Festzustehen scheint, dass die Freigabe in der ersten Dezember-Hälfte erfolgt.

Erscheint iOS 18.2 am 09. Dezember?

Es gibt neue Hinweise darauf, dass Apple die finale Version von iOS 18.2 m 09. Dezember für alle Nutzer freigibt. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die der britische Mobilfunkanbieter EE seinen Kunden zukommen ließ, so Macrumors. In der Mitteilung teilte EE mit, dass es am 9. Dezember eine iPhone-Funktion namens „Wi-Fi-Anrufe auf anderen unterstützten, mit iCloud verbundenen Geräten“ einstellen wird. Mit dieser Funktion können Benutzer Wi-Fi-Anrufe auf Geräten wie dem iPad und dem Mac tätigen, selbst wenn ihr iPhone nicht in der Nähe ist.

Die iOS 18.2 Beta erschein in der vergangene Woche, zusammen mit einer neuen EE-Netzbetreiberkonfiguration (60.5.2). Bei der Beta 1 sowie iOS 18.1 setzt Apple auf Version 59.5.1. Die neu Netzbetreiber-Konfiguration entfernt den Schalter für die oben beschriebene Funktion.

Die meisten Updates der Netzbetreibereinstellungen sind mit iOS-Updates gebündelt, mit Ausnahme der Updates mit Fehlerbehebungen. Daher hat EE wahrscheinlich indirekt verraten, dass iOS 18.2 am 9. Dezember veröffentlicht wird.

Apple implementiert mit iOS 18.2 den nächsten Schwung an neuen „Apple Intelligence“-Funktionen. Zudem könnt ihr mit weiteren Neuheiten rechnen, die wir euch hier, hier und dort hinterlegt haben.