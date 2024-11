Spotify hat im Laufe des Tages seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal und somit für die Monate Juli, August und September 2024 bekannt gegeben. Ende September blickte der das Unternehmen auf 252 Millionen Premium-Abonnenten und 640 Millionen monatlich aktive Nutzer. Damit ist Spotify bei den Nutzerzahlen die klare Nummer 1.

In regelmäßigen Abständen ist Spotify „gezwungen“ uns über seine aktuellen Geschäftszahlen zu informieren. Heute gab es die frischen Zahlen zum Q3/2024. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11 Prozent auf 640 Millionen. Die Zahl der Premium-Abonnenten stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12 Prozent auf 252 Millionen.

„Dank der hervorragenden Arbeit unserer Teams sind wir in einer so starken Position wie nie zuvor. Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir erreicht haben, und auf die Fortschritte, die wir gemacht haben. Wir sind dort, wo wir sein wollten – wenn nicht sogar noch ein bisschen weiter – und auf dem besten Weg, unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Dieses unermüdliche Streben nach Innovation und unser Engagement für Wachstum ermöglichen es uns, das beste Nutzer*innnenerlebnis der Branche zu bieten und gleichzeitig die Kernstärken auszubauen, die Spotify einzigartig machen. Ich freue mich auf die Zukunft”, sagt Daniel Ek, Spotify Founder & CEO.