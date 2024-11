Im Juli dieses Jahres hat Amazon die Fire TV Soundbar auf den Markt gebracht. Nun erweitert Amazon sein Portfolio um ein Premium-Modell: die neue Fire TV Soundbar Plus. Diese ist ab sofort zu einem Einführungspreis von 219,99 Euro erhältlich.

Amazon Fire TV Soundbar Plus ist da

Amazon hat heute die Fire TV Soundbar Plus angekündigt. Diese ist eine 3.1-Kanal-All-in-One-Soundbar und bietet dank der Unterstützung für Dolby Atmos, DTS:X und DTS TruVolume tiefe, kraftvolle Bässe und brillante Klarheit. Mit präzisem Tuning, einer anpassbaren Dialogverstärkung sowie einem breiten Frequenzbereich erfasst die Fire TV Soundbar Plus jedes Detail – vom Flüstern bis hin zu donnernden Explosionen. Die 37-Zoll-Soundbar verfügt über vier voreingestellte Hörmodi – Film, Musik, Sport und Nacht – die entwickelt wurden, um den Klang unabhängig vom Inhalt zu optimieren.

Amazon betont, iss die Fire TV Sounders nahtlos mit Fire TV Geräten funktionieren. So könnt ihr zum Beispiel mit nur einer Fernbedienung den Fernseher und die Lautstärke der Fire TV Soundbar steuern. Falls ihr kein Fernsehen schaut, so könnt ihr euer Smartphone, Tablet oder andere kompatible Geräte per Bluetooth koppeln und Musik abspielen.

Preis & Verfügbarkeit

Die Fire TV Soundbar Plus ist ab sofort für 269,99 Euro unter amazon.de/firetvsoundbarplus erhältlich. Zum Start wird die Soundbar zu einem Einführungspreis von 219,99 Euro angeboten.

