Apple hat soeben Final Cut Pro 11 angekündigt. Mit dem großen Update für das Videobearbeitungstool läutet das Unternehmen aus Cupertino ein neues Kapitel für die Videobearbeitung auf dem Mac ein. Ein Fokus des Updates liegt auf KI-gestützten Funktionen und der Spatial Video Bearbeitung für Apple Vision Pro.

Final Cut Pro 11 ist da

In den letzten Tagen kündigte es sich bereits an, dass Apple neue Funktionen für Final Cut Pro ankündigen wird. Nun steht das große Update bereit und Apple hat bekannt gegeben, welche Verbesserungen in Version 11 eingeflossen sind.

KI-gestützte Funktionen

Mit Final Cut Pro 11 erhaltet ihr zwei völlig neue KI-gestützte Tools: Magnetic Mask und Transcribe to Captions. Mit Magnetic Mask könnt mühelos Personen und Objekte in einem Videoclip isolieren, ohne dass ein Greenscreen oder das zeitaufwändigere Rotoscoping erforderlich ist. Diese leistungsstarke und präzise automatische Analyse bietet zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung von Hintergründen und Umgebungen. Ihr könnt Magnetic Mask auch mit Farbkorrekturen und Videoeffekten kombinieren, sodass ihr jedes Projekt präzise steuern und stilisieren könnt. Mit Transcribe to Captions können Untertitel automatisch in der Timeline generiert werden, indem ein von Apple trainiertes Large Language Model verwendet wird, das gesprochenes Audio transkribiert.

Spatial Video Bearbeitung für Apple Vision Pro

Ab sofort unterstützt Final Cut Pro 11 die Bearbeitung von räumlichen Videos, sodass ihr euer Filmmaterial importieren und Effekte hinzufügen, Farbkorrekturen vornehmen und eure Projekte mit Titeln aufwerten könnt. Die Position von Titeln und aufgenommenem Filmmaterial kann auch während des Bearbeitungsprozesses angepasst werden. Räumliche Videoclips können direkt mit der Vision Pro oder auf dem iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro und dem neuen RF-S7.8mm F4 STM DUAL-Objektiv von Canon in Kombination mit der Canon R77 aufgenommen werden.

Weiter könnt ihr aus verschiedenen Anzeigemodi wählen, um die Blickwinkel für das linke und rechte Auge auf eurem Mac Display in der Vorschau anzuzeigen. Mit Mac Virtual Display könnt ihr die Bearbeitung in die Apple Vision Pro übernehmen und haben somit ein riesiges, geschütztes und mobiles Display, das sich ideal für komplexe Arbeitsabläufe eignet.

Preis & Verfügbarkeit

Final Cut Pro 11 ist ab sofort als kostenloses Update für bestehende Anwender und für 349,99 Euro für neue Nutzer im Mac App Store erhältlich. Eine kostenlose 90-tägige Testversion steht bereit.

Final Cut Pro für iPad 2

Neben der Mac-Version von Final Cut, hat auch Final Cut für iPad ein Update erhalten. Das Update auf Version 2.1 bringt beliebte Funktionen in das Touch-First Editing-Erlebnis. Licht- und Farbanpassungenbasiert auf Apple Chips und ist eine intelligente Methode, um Farbe, Farbbalance, Kontrast und Helligkeit in Videos oder Standbildern in einem einfachen Schritt zu verbessern. Es ist für SDR-, HDR-, RAW- und Log-codierte Medien optimiert. Mit haptischem Feedback für den Apple Pencil Pro und das Magic Keyboard spürt ihr einen leichten Impuls, wenn ihr Clips schneidet, Medien verschiebt, in der Timeline navigiert oder die Größe von Viewer-Clips auf Einrastpunkte ändert.

Zudem erhaltet ihr eine neue vertikale Zoom-Geste, ie Möglichkeit, die Größe und Position des Viewers im Bild-in-Bild Modus dynamisch anzupassen, und die Unterstützung von Aufnahmen mit 90 fps, 100 fps und 120 fps auf dem iPhone 16 Pro in der Timeline. Mit den neuen Zeichenwerkzeugen in Live Zeichnung auf dem iPad können Anwender:innen Videos mit ausdrucksstarken neuen Aquarell-, Buntstift-, Füllfederhalter- und Monoline-Stift-Optionen noch mehr Animationen hinzufügen.

Preis & Verfügbarkeit

Final Cut Pro für iPad 2.1 ist ab heute als kostenloses Update für bestehende Anwender verfügbar und im App Store für 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr erhältlich. Neue Anwender könnt Final Cut Pro für iPad einen Monat kostenlos ausprobieren.