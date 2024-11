Apple hat soeben „The Weeknd: Open Hearts“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein atemberaubendes, immersives Musikerlebnis des Künstlers, das für eine begrenzte Zeit exklusiv auf der Apple Vision Pro verfügbar ist.

Apple präsentiert „The Weeknd: Open Hearts“

Nachdem Apple vor wenigen Tagen bereits den Teaser zu „The Weeknd: Open Hearts“ veröffentlicht hat, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis das immersive Musikerlebnis für die Apple Vision Pro auch bereitsteht. Dies ist nun der Fall. Open Hearts ist in Apple Immersive Video aufgenommen worden, ein bemerkenswertes Storytelling-Format, das ultrahochauflösende 3D-Videos mit einem 180 Grad-Sichtfeld und 3D Audio verwendet, um Zuschauer in den Mittelpunkt des Geschehens zu versetzen. Man begibt sich mit dem Künstler auf eine elektrisierende Klangreise, während er sich seinen Weg durch eine surreale, eindringliche Stadtlandschaft bahnt.

Nutzer können Open Hearts ab sofort kostenlos über die Apple TV App auf der Apple Vision Pro erleben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple Vision Pro im Apple Store ausprobieren

Seit ein paar Monaten ist Vison Pro auch bei uns in Deutschland erhältlich. Bei einem Preis ab 3.999 Euro ist das Headset sicherlich kein Produkt für den Massenmarkt. Solltet ihr grundsätzlich Interesse an Vision Pro und den Möglichkeiten haben, so können wir euch nur dringend raten, das Ganze persönlich zu erleben.

In diesem Zusammenhang sind Fans von The Weeknd eingeladen, das immersive Erlebnis in seiner Gesamtheit zu erleben – und die Magie des räumlichen Computing zu genießen – indem sie ab morgen, 15. November, eine kostenlose Apple Vision Pro-Demo in ihrem regionalen Apple Store buchen.

Ausblick

Concert for One, das nächste Apple Immersive Musikerlebnis, das am Freitag, 22. November weltweit startet, lädt Fans ein, sehr persönliche Darbietungen der größten Künstler der Welt zu erleben. In einem Set, das in den Air Studios in London zusammen mit ihrer 20-köpfigen Band aufgenommen worden ist, bietet die sechsmalige BRIT Award-Gewinnerin RAYE ihre Mischung aus R&B, Jazz und Pop dar, die Zuschauer:innen auf dem besten Platz in ihrem Zuhause genießen können. Das Set wird auch in Form einer neuen EP erhältlich sein, die in 3D Audio exklusiv auf Apple Music verfügbar sein wird.

Letzten Monat hat Apple Submerged vorgestellt, den von der Kritik gefeierten Kurzfilm, bei dem der oscarprämierte Filmemacher Edward Berger als Autor und Regisseur fungiert hat. Im Dezember werden neue Folgen von Adventureund Wild Life Premiere haben, gefolgt von neuen Folgen von Boundless, Elevated und Red Bull: Big-Wave Surfing im nächsten Jahr.